سيارة هيونداي توسان سمارت 2024 الجديدة الآن في السعودية بمزايا أمان متطورة

تعد سيارة هيونداي توسان سمارت 2024 واحدة من أقوى سيارات الدفع الثنائي، التي تم تجهيزها بمواصفات وتقنيات متطورة؛ جعلت منها خيارًا ممتازًا لمحبي السيارات العائلية كبيرة الحجم، كما أنها مؤهلة للسير في الطرق والمنحدرات؛ لذلك فهي مناسبة لطبيعة التضاريس في المملكة العربية السعودية، ومن خلال موقعنا سوف نعرض لكم مواصفات وسعر هذه السيارة.

المواصفات الأدائية للمحرك

تتميز سيارة هيونداي توسان 1600 سي سي بأدائها قوي؛ وذلك يرجع إلى محركها الذي ينتج عنه الأرقام الأدائية الآتية:-

نوع المحرك محرك على شكل V رباعي الأسطوانات. سعة المحرك 1.6 لترًا. القوة الحصانية محرك قوي ينتج عنه قوة تُعادل طاقة 156 حصانًا. عزم الدوران يصل إلى 195 نيوتن لكل متر. نوع الدفع دفع أمامي. معدل استهلاك الوقود تستهلك السيارة لترًا من البنزين لقطع مسافة 13,4 كيلو مترًا. ناقل الحركة أوتوماتيك. نوع الوقود بنزين. نوع الهيكل عائلية.

مميزات سيارة توسان سمارت 2024

سيارة توسان سمارت 2024 توفر لسائقها تجربة قيادة ممتعة ومميزة؛ وذلك لأنها تمتع بالسمات الآتية:-

أصبحت المقصورة الداخلية أكبر حجمًا، وجميع المقاعد الخمسة مُغطاة بأفخم أنواع الأقمشة.

السيارة مزودة بنظام تثبيت السرعة، وهذا يضمن ثباتها الشديد أثناء الهبوط من المنحدرات.

التحكم في فتح أو غلق السيارة عن بُعد بواسطة الريموت كنترول.

جميع الأبواب مزودة بأقفال آلية، كما أن النوافذ الأمامية والخلفية يتم التحكم بهما كهربائيًا.

السيارة مزود بنظام المساعدة في المرتفعات؛ وذلك لتفادي انزلاق السيارة أثناء السير فى الأماكن المرتفعة.

سعر سيارة توسان سمارت 2024 في المملكة

سيارة توسان سمار متوفرة لدى وكيلها المعتمد في السعودية، وهو شركة “الوعلان”، وذلك بالسعر الآتي:-