سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2023 مواصفات وأسعار السيارة بعد الزيادة الأخيرة

سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2023 هي سيارة كورية المنشأ، تعتبر واحدة من السيارات التي يتم تجميعها بمصر تجميع محلي، وتتواجد السيارة الجديدة هيونداي أكسنت RB 2023 في السوق المصري بخمسة فئات مختلفة التجهيزات، وهي تابعة لتوكيل غبور توكيل، وهيونداي أكسنت RB من سيارات السيدان تحت المدمجة، وقد أعلن توكيل سيارات هيونداي بمصر عن سيارة هيونداي اكسنت RB غاز طبيعي والتي تشارك أيضا في مبادرة إحلال السيارات، وتبلغ عدد سنوات التقسيط للسيارة من 7 إلى 10 سنوات مع فائدة تصل لـ 4% فقط، هنا نستعرض احدث أسعار سيارة هيونداي الحديثة بعد زيادة سعر الدولار مؤخراً وأبرز مواصفات السيارة الجديدة من هيونداي.

مواصفات سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2023

سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2023 تنتمي لطراز “أكسنت RB” من فئة سيارات السيدان، السيارة الجديدة من هيونداي مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة تبلغ 1600 سي سي، وبعزم للدوران بقوة 125 “حصان”، ويبلغ عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

الأبعاد الخارجية هيونداي أكسنت RB 2023 طول سيارة هيونداي أكسنت RB 2023 4370 مم عرض هيونداي أكسنت RB 2023 1705 مم ارتفاع سيارة هيونداي أكسنت RB 2023 1455 مم سعة الشنطة الخلفية 389 لترًا

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سيارة Hyundai Accent RB 2023

الفئة الأولى من سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2023 مزودة بالمواصفات التالية:

من أهم الأنظمة المزودة بها، نظام منع تشغيل المحرك ضد السرقة

مزودة أيضا بزجاج كهربائي

الفئة الأولى من سيارة هيونداي أكسنت RB، عجلة القيادة بها قابلة للإمالة، ومزودة بمسند يد أمامي

تستطيع تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات

مزودة أيضا بمكييف هواء يدوي

مزودة بمرايات جانبية كهربائية

بها زجاج فامية خلفي

مزودة بريموت كنترول وجنوط 14 بوصة

النظام الترفيهي بالفئة الأولى مزود بـ عدد 4 مكبرات صوتية وراديو

مزودة أيضًا بمشغل صوت AUX وبلوتوث وبمدخل USB.

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الفئة الثانية من سيارة هيونداى أكسنت RB

تحتوي على نفس مواصفات الفئة الأولى، بجانب إضافة بعض التجهيزات والكماليات الأخرى ومنها فتحة سقف، وأيضا شاشة وسائط 7 بوصة والعديد من التجهيزات الأخرى.

الفئة الثالثة من سيارة “أكسنت RB”

مزودة بكل تجهيزات الفئة السابقة، مع إضافة العديد من الكماليات الأخرى ومنها الأتي:

مزودة بوسائد هوائية، وبفرامل مانعة للانغلاق، وأيضا مزودة بمصابيح ضباب أمامية

بها جهاز تحديد المسافة الخلفية، ومزودة أيضا بمثبت سرعة

عجلة القيادة بالفئة الثالثة وناقل الحركة مكسو بالجلد

المقابض الداخلية مطلاة بالكروم

جنوط السيارة 16 بوصة.

الفئة الرابعة من سيارة أكسنت آر بي 2023

مزودة بكل التجهيزات بالفئة الثالثة، بالإضافة إلى بعض الكماليات ومنها «فتحة سقف، والعديد من التجهيزات الداخلية الأخرى.

أداء محرك سيارة “أكسنت RB“2023

السيارة الجديدة من هيونداي مزودة بمحرك 4 سلندر بسعة 1.6 لتر، يمتاز المحرك بنظام النقل والتعليق فائق الجودة من أجل تحقيق أقصى كفاءة باستهلاك الوقود وأيضا لتحقيق أقل تكلفة تشغيل.

هيونداي أكسنت RB بها ناقل حركة أوتوماتيكي، مكون من 4 سرعات، وتمتاز أكسنت RB”2023 بتجربة قيادة سلسلة ومميزة.

الراحة و الأمان في سيارة هيونداي أكسنت آر بي 2023

عجلة القيادة في سيارة أكسنت آر بي 2023 متعددة المهام

متعددة المهام مزودة بشاشة 7″ تعمل باللمس

مزودة أيضا بوسائد هوائية للسائق وأيضا للراكب الأمامي

أسعار سيارة هيونداي أكسنت RB 2023 ” بعد الزيادة الأخيرة “

ـأعلن وكيل الشركة بمصر “جي بي غبور أوتو“، عن أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB 2023 بعد الزيادة الأخيرة