سيارة هوندا باسبورت موديل 2023 أقوى سيارة كروس أوفر متوسطة الحجم في السعودية

تعد سيارة هوندا باسبورت موديل 2023، هي الخيار الأمثل لمحبي سيارات الدفع الرباعي القوية والفاخرة؛ وذلك لما تتمتع به من مواصفات وتقنيات حديثة ومتطورة، كما أنها مثالية لاستخدامها في الرحلات والمغامرات؛ لكونها قابلة للتكيف مع كافة التضاريس المختلفة.

المواصفات الأدائية للمحرك

تم تصنيف سيارة هوندا باسبورت موديل 2023، بأنها أقوى سيارة SUV في تاريخ العلامة اليابانية؛ ويرجع ذلك إلى محركها القوي الذي يتمتع بالأرقام الأدائية الآتية:-

نوع المحرك محرك تيربو مزود بست أسطوانات. سعة المحرك 3.5 لترًا. القوة الحصانية تصل إلى 280 حصانًا. عزم الدوران يصل إلى 262 نيوتن لكل متر. معدل التسارع من السكون حتى الوصول إلى 100 كم خلال 6 ثواني. السرعة القصوى 180 كيلو مترًا في الساعة.

وسائل الأمان والسلامة المتواجدة في سيارة هوندا باسبورت طراز 2023

تحتوي سيارة هوندا باسبورت 2023 على أحدث وسائل الأمان والسلامة، والتي تتمثل في الآتي:-

تقنية عدم انحراف السيارة.

مثبت السرعة التكيفي القياسي على الطرقات.

التنبيه من حركة المرور الخلفية، و مراقبة النقطة العمياء القياسية.

أسعار سيارة هوندا باسبورت 2023 في المملكة

تتوافر سيارة Honda Passport 2023 لدى الوكيل الحصري لها في السعودية، وهو شركة “عبد الله هاشم” المحدودة للسيارت، بثلاث فئات لهما نفس المحرك، وذلك بالأسعار الآتية:-