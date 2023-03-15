سيارة هافال الجديدة P04 SUV تخطف الأنظار بتصميم فخم وأداء قوي

منذ أن خطت الشركات الصينية في الأسواق العالمية خطواتها الواسعة في سوق السيارات العالمي خلال الأعوام الأخيرة، وكانت هافال هي من أفضل وأحداث السيارات التي تتنافس بها عالمياً بين الماركات الأخري، ولا سيما أنها واحدة من العلامات الخاصة بشركة جريت وول موتورز، وفي الآونة الأخيرة كشفت هافال عن أحدث سيارتها الجديدة P04 SUV، التي تعد منافسًا مباشرًا لسيارات تويوتا سيكويا الأكثر شهرة، التي تشتهر بمساحتها الواسع وأدائها القوي وسعرها المناسب.

مواصفات سيارة هافال P04 SUV

سعة المحرك 1500 سي سي القوة الحصانية 148 حصان عزم الدوران 220 نيوتن/ متر نوع ناقل الحركة DCT WET 7 سعة خزان الوقود لتر/ 100 كيلو متر نوع الوقود 92 عدد السندرات 4 سلندر حجم الشنطة 337 لتر

مميزات سيارة هافال P04

تعد سيارة هافال الجديدة P04 SUV احدى سيارات الدفع الرباعي التي تتميز بحجمها الكبير ومساحتها الداخلة المريحة.

السيارة من أقوى منافسي تويوتا سيكويا، وسيارة فورد إكسبيديشن وسيارة سيفرولة تاهو.

السيارة ذات تصميم خارجي عملي وجرئ، تحتوي على شبكة كبيرة أمامية

مصابيح LED ومن الأعلى السقف بخط منحني والمصدات بارزة تعطي شكل أكثر أناقة وجاذبية.

كما أن سيارة P04 SUV تعمل بمحرك V8 ويتوقع الخبراء أن جميع فئات السيارة ستعمل بالبنزين والديزل، وسيكون هناك فئة هجين، وأعلنت الشركة أنها تسعي خلال السنوات القادمة على اطلاق P04 SUV هجين وكهرباء لتتنافس السيارة أكثر في مجال صناعة السيارات العالمية.