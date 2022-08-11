الأفخم والأفضل سيارة نيسان قشقاي 2023 E-Power بتحديثات عصرية وسعر مثالي
واجهت شركة نيسان اليابانية تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، وبالرغم من ذلك قد قدمت لنا العديد من النُسخ المذهلة والمتميزة، والتي حققت نجاح كبير في عالم السيارات، ومن أهم السيارات هي سيارة نيسان قشقاي 2023 الجديدة التي تم الكشف عنها مؤخرًا، وتم إصدارها في السعودية ومصر خلال الشهور الماضية، ولذلك سوف نتعرف على أهم مواصفات سيارة نيسان قشقاي 2023 E-Power الجديدة الرائعة.
أبعاد نيسان قشقاي 2023
|الطول
|4.412 ملم
|العرض
|1.838 ملم
|ارتفاع
|1.615 ملم
|طول قاعدة العجلات
|2.666 ملم
مواصفات المحرك
تحتوي سيارة نيسان قشقاي 2023 على ثلاث خيارات من المحرك وهم كالتالي:
|المحرك الأول
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|المحرك الثاني
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|المحرك الثالث
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التصميم الخارجي والداخلي
|التصميم الخارجي
|التصميم الداخلي
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سعر السيارة
أما عن سعار السيارة في الأسواق فيختلف حسب الفئة كما يي:
- الفئة الأولى s فيبلغ 25 ألف دولار أمريكي، أي ما يُعادل 93000 ريال.
- الفئة الثانية sv فيبلغ 27 ألف دولار، أي ما يُعادل 101000 ريال.
- الفئة الثالثة sl فيبلغ 30 ألف دولار، أي ما يُعادل 112000 ريال.
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