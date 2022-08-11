الأفخم والأفضل سيارة نيسان قشقاي 2023 E-Power بتحديثات عصرية وسعر مثالي

واجهت شركة نيسان اليابانية تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، وبالرغم من ذلك قد قدمت لنا العديد من النُسخ المذهلة والمتميزة، والتي حققت نجاح كبير في عالم السيارات، ومن أهم السيارات هي سيارة نيسان قشقاي 2023 الجديدة التي تم الكشف عنها مؤخرًا، وتم إصدارها في السعودية ومصر خلال الشهور الماضية، ولذلك سوف نتعرف على أهم مواصفات سيارة نيسان قشقاي 2023 E-Power الجديدة الرائعة.

أبعاد نيسان قشقاي 2023

الطول 4.412 ملم العرض 1.838 ملم ارتفاع 1.615 ملم طول قاعدة العجلات 2.666 ملم

مواصفات المحرك

تحتوي سيارة نيسان قشقاي 2023 على ثلاث خيارات من المحرك وهم كالتالي:

المحرك الأول نظام هجين.

سعة 1.3 لتر.

قوة توليد 138 حصان.

عزم دوران 240 نيوتن/متر. المحرك الثاني نظام هجين.

سعة 1.3 لتر.

قوة توليد 156 حصان.

عزم دوران 260 نيوتن/متر. المحرك الثالث نظام هجين E Power.

سعة 1.2 لتر.

قوة توليد 187 حصان.

عزم دوران 330 نيوتن/متر.

التصميم الخارجي والداخلي

التصميم الخارجي التصميم الداخلي ذات تصميم عصري والشبكة الأمامية أكثر تتطوراً من الإصدارات السابقة.

مصابيح أمامية Advanced. كما أنها تحتوي على خط بارز ممتد من الأمام إلى الخلف يظهر فخامة وقوة السيارة ويزيدها لمسة جمالية. عجلات مقاس 20 إنش وذلك الإصدار الأول الذي يحتوي على هذه العجلات. تم تطوير الرؤية على الطريق لتكون أفضل. السيارة من الداخل واسعة مريحة لجلوس خمس أفراد. المقاعد مكسية من الجلد الفاجر وتحتوي على إمكانية التدليك. إضاءات من الداخل تعطي للمقصورة شكل رائع وخلق جو من الهدوء والرقي. الصندوق من الخلف بمساحة 504 لتر.

سعر السيارة

أما عن سعار السيارة في الأسواق فيختلف حسب الفئة كما يي:

الفئة الأولى s فيبلغ 25 ألف دولار أمريكي، أي ما يُعادل 93000 ريال. الفئة الثانية sv فيبلغ 27 ألف دولار، أي ما يُعادل 101000 ريال. الفئة الثالثة sl فيبلغ 30 ألف دولار، أي ما يُعادل 112000 ريال.

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