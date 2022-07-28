سيارة نيسان اكس تريل 2023 تعرف على مواصفاتها وسعر بيعها بالمملكة

تم الكشف عن سيارة نيسان اكس تريل 2023 منذ حوالي شهرين لتنافس بقوة سيارات الفئة المتوسطة، حيث من المقرر أن تنطلق السيارة بالأسواق بمحرك دفع رباعي قوي للقيادة السريعة والآمنة على الطرق السريعة، واليوم سنتعرف على مواصفات السيارة متوسطة الحجم وسعرها في الأسواق السعودية والعالمية.

مواصفات سيارة نيسان اكس تريل 2023

باليابان خلال شهر مايو الماضي تم الكشف عن مواصفات أحدث سيارات الكروس أوفر التي تنافس بقوة سوق السيارات ذات الفئة المتوسطة، وجاءت المواصفات كما يلي:

تأتي السيارة بمحرك دفع رباعي قوي بسعة تبلغ 5 لتر بقوة حصانية 181 حصان، مع عزم دوران 245 نيوتن متر.

تم تزويد محرك البنزين بمحرك ضغط متغير، حيث يقوم بإنتاج الكهرباء للسيارة وليس وظيفته القيام بتحريك العجلات.

ومن الجدير بالذكر أن السيارة تنافس بقوة كلاً من تويوتا راف فور وهوندا سي آر، حيث تعد السيارة محور حديثنا اليوم الجيل الثاني لنفس نظام الدفع المستخدم في كلا السيارتين.

المواصفات الداخلية لسيارة نيسان اكس تريل 2023

سيارة نيسان اكس تريل تُطرح بالأسواق من خلال نسختين الأولى تحتوي على صفين فقط من الكراسي، أما النسخة الثانية من السيارة تأتي بثلاث صفوف من الكراسي، وتمتلك السيارة مصدر طاقة ذو تيار متردد يبلغ قوته حوالي 100 فولت، وممكن أن تصل القوة القصوى له حوالي 1500 واط، وقد أشارت الشركة القائمة على إنتاج السيارة بأن تصلح بقوة كمصدر للطاقة في حالات الطوارئ فهي عملية للغاية.

سعر بيع نيسان اكس تريل 2023

من المتوقع أن يتم طرح السيارة للبيع خلال الربع الأول من العام القادم بالدول الأوربية ومن بعدها كافة الدول العربية، وذلك بعد أن تم الكشف عنها رسمياً وظهرت لأول مرة في عرض شنجهاي للسيارات الشهر الماضي، حيث تم تحديد سعر بيعها بدولة اليابان بحوالي 23.100 دولار أمريكي وقد يصل إلى 32.600 دولار أمريكي، وبذلك فإن سعر البيع المقرر لها بالمملكة العربية السعودية يعادل مبلغ 86.625 ريال سعودي وقد يصل إلى 122.250 ريال سعودي.