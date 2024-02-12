سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2024: الأداء الراقي في فئتها السعرية

ميتسوبيشي، العلامة التجارية اليابانية الرائدة، أثبتت حضورها القوي في مجال السيارات بإطلاق مجموعة من الطرازات الفاخرة والمبتكرة، ومن بين هذه الإصدارات، تبرز سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2024 كواحدة من أقوى السيارات في فئتها السعرية، في هذا المقال سنستعرض أبرز مواصفات وخصائص هذه السيارة الجديدة، إلى جانب تحليل سعرها وموعد إطلاقها في السوق السعودي.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2024 الجديدة

تم تزويد السيارة بمحرك V6 سداسي الأسطوانات بسعة 3.5 لتر، قادر على إنتاج قوة تبلغ 189 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، يستهلك هذا المحرك حوالي 13 لترًا من البنزين لقطع مسافة 100 كم، ومن أهم الميزات الداخلية للسيارة:

شاشة تعمل باللمس بحجم 8 بوصة.

شاشة رقمية ملونة لعرض المعلومات بشكل واضح ومريح.

نظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المنطقة.

نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو لتوصيل الأجهزة الذكية.

نظام صوتي بستة مكبرات صوت.

نظام تثبيت السرعة ونظام الدخول بدون مفتاح.

نوافذ كهربائية مزودة بمقابس USB.



سعر سيارة باجيرو موديل 2024 في السعودية

يتراوح سعر السيارة فيما بين 129,000 و150,000 ريال سعودي، وهو ما يعكس قيمتها كسيارة فاخرة وقوية في فئتها السعرية.

موعد إطلاق ميتسوبيشي باجيرو الجديدة في السعودية

من المتوقع أن يتم الإعلان عن السيارة الجديدة بحلول نهاية العام الجاري، ومن المرجح أن تدخل السيارة الأسواق العربية في الربع الأول من العام الجديد، مع الأخذ في الاعتبار توقيت إطلاق الموديلات السابقة من ميتسوبيشي.



فيما يلي جدول مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2024: