سيارة ميتسوبيشي إكسباندر كروس 2024؛ الكروس أوفر الأكثر فخامة وروعة

ميتسوبيشي إكسباندر كروس 2024 هي واحدة من أحدث السيارات التي أنتجتها شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية، كما أنها تعد واحدة من أقوى سيارات الكروس أوفر المدمجة لعام 2024، وفي وقت سابق تم الإعلان عنها رسميًا في معرض إندونيسيا الدولي للسيارات في عام 2023، ولكنها حاليًا متواجدة في الأسواق العالمية، ومن خلال موقعنا سوف نعرض لكم مواصفات وسعر هذه السيارة.

المواصفات الديناميكية للمحرك

تم تزويد سيارة ميتسوبيشي إكسباندر كروس 2024 بمحرك قوي، له المواصفات الأدائية الآتية:-

نوع المحرك محرك بنزين رباعي الأسطوانات. سعة المحرك 1.5 لترًا. القوة الحصانية تُعادل قوة 105 حصانًا. عزم الدوران يصل إلى 141 نيوتن لكل متر. ناقل الحركة أوتوماتيك مزود بست سرعات. نظام الدفع دفع أمامي. سعة خزان الوقود 45 لترًا.

مزايا التصميم الداخلي والخارجي لسيارة ميتسوبيشي إكسباندر كروس موديل 2024

جمعت سيارة ميتسوبيشي إكسباندر كروس 2024 بين قوة التصميم الخارجي وأناقة السيدان؛ وذلك يرجع إلى ما تم إضافته من تعديلات بها، تتمثل في الآتي:-

تم تزويد السيارة بمصابيح LED أمامية وخلفية، ذات تصميم انسيابي أنيق ومميز.

مقدمة السيارة مزودة بشبك أمامي مصنوع من أجود أنواع الكروم.

السيارة مزودة بنظام التكييف الأمامي الأوتوماتيكي، الذي يُساهم على بقاء الحرارة مثالية داخل المقصورة الداخلية للسيارة.

يُمكن للسائق ضبط عجلة القيادة للأعلى أو الأسفل وفقًا لراحته الشخصية.

يوجد بالسيارة خاصية الاتصال بالبلوتوث؛ وذلك لدعم الاتصال اللاسلكي بالأجهزة المحمولة الخاصة وبسائق السيارة.

سعر سيارة ميتسوبيشي إكسباندر كروس 2024

تم تجهيز سيارة ميتسوبيشي إكسباندر كروس موديل 2024 بعدة تجهيزات مختلفة، وجميع نسخ السيارة متواجدة لدى الوكيل الحصري لها في السعودية، وهو شركة العيسائي للسيارات، وجميع الأسعار شاملة الضريبة وأعمال الصيانة والتركيب:-