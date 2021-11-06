الألمان يستعدون لاكتساح سوق السيارات بـ العملاق مرسيدس gla 2022

جميع السادة المهتمين والعاملين في مجال البيع والشراء الخاص بعالم السيارات التأني في شراء أي سيارة جديدة، وذلك من أجل مراعاة اكتساح العملاق الألماني مرسيدس لأسواق السيارات العالمية بأحدث إصداراتها بـ سيارة مرسيدس gla 2022 حيث قامت الشركة الأشهر والأعرق في عالم السيارات بوضع خبرة تفوق 100 عام من صناعة السيارات المتنوعة في سيارة مرسيدس gla 2022، حيث أن السيارة تأتي بشكل رياضي رهيب وجبار يناسب جميع الأعمار كما أن قوة المحرك والإمكانيات الموجودة بالسيارة تجعلها أحد أكثر السيارات المرشحة وبقوة لاكتساح الأسواق العالمية في الفترة المقبلة.

مواصفات سيارة مرسيدس gla 2022

تتميز مرسيدس gla 2022 بالتصميم المميز لها حيث جاء التصميم بالشكل الرياضي المميز والجذاب والذي يساعد في الأداء الرشيق للسيارة، ويعطيها التوازن المناسب في الطرق السريعة والمناسب لجميع الأعمار بالإضافة إلى أنها تأتي بمساحة داخلية فسيحة تتسع لجميع أفراد العائلة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية الحساسة الذكية، بإمكانيات متطورة.

أداء GLA 2022 Mercedes GLA

• يأتي محرك السيارة 1400 سي سي تيربو، وبقوة محرك تقدر 163 حصان.

• يأتي عزم دوران السيارة 250 نيوتن.

• السيارة مدعمة بسبع ناقلات و4 سلندرات و16 صبابة.

• تصل السرعة القصوى للسيارة 215 كيلو متر في الساعة.

• مزودة بنظام الحقن الإلكتروني للوقود.

• مدعمة بفرامل ABS ومثبت للسرعة.

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مميزات سيارة مرسيدس gla 2022

تأتي GLA 2022 Mercedes GLA بعدد كبير من المميزات التي تجعل السيارة تنافس وبقوة مع مختلف أنواع السيارات الموجودة في نفس الفئة، حيث وضعت مرسيدس مميزات عديدة بالطراز الجديد gla 2022 ومنها:

• شكل السيارة الرياضي المميزة، يعطيها ثبات ملحوظ، ومناسب على الطرق السريعة والوعرة.

• السيارة بها مقاعد كهربائية مريحة ومميزة جدًا.

• يوجد نوافذ كهربائية خلفية ومكيف بنظام مميز.

• ريموت كنترول إلكتروني يتيح التحكم في جميع تفاصيل السيارة.

• محرك قوي الأداء حيث تصل السرعة 100 كيلو متر في 6 ثواني فقط.

• عجلة القيادة تستطيع من خلالها التحكم في جوانب السيارة، بالإضافة إلى أنظمة الترفية المتوفرة.

• تدعم وجود نظام توجيه كهربائي، وحساس للسرعة كما يمكن تشغيلها دون استخدام المفاتيح.

• تتمتع السيارة بخاصية مساعد الركن النشط، تلك التقنية الحديثة التي تساعد السائق وبالأخص المتدربين الجدد في قيادة السيارات، على التخلص من رهبة الركن، والتوتر التى تصاحب السائق، وبالأخص في الأماكن الضيقة، تلك التقنية هي التي تقيس الأبعاد، والاتجاهات وتوجه السائق لكيفية ركن السيارة بكل أريحية وبكل آمان.