عنوان الفخامة| سيارة مرسيدس AMG GLE Edition 55 تخطف الأنظار بإصدارها الجديد

أعلنت شركة مرسيدس بنز الألمانية رسميًا عن إصدارها الجديد AMG GLE 55 بتصميم فخم وإمكانيات رائعة، مشتملاً على عدد من الموديلات المختلفة: GLE 53 و GLE 63 و GLE 63 S بهياكل عادية ودفع رباعي، حاملة جميع مواصفات الأمان والسلامة والرفاهيات والكماليات والتقنيات الحديثة، مريحة من الداخل، تتوفر باللون الأسود المعدني واللون الأبيض الماسي مع شارات خاصة على الجوانب.

مواصفات مرسيدس AMG GLE Edition 55

تحتوي على محرك سداسي الأسطوانات.

مزود بمحرك توربيني سعة 3.0 لتر.

يقوم بإنتاج 429 حصان أي ما يعادل 320 كيلو واط / 435 حصان.

تتميز GLE 63 بمحرك مزدوج توربيني سعة 4.0 لتر 563 حصان 420 كيلو واط / 571 حصان.

كما تتميز GLE 63 S في الأعلى من المجموعة بقوة 603 حصان 450 كيلو واط/ 612 حصان من محرك V8. حصلت كافة النُسخ على قوة إضافية والتي تصل إلى 21 حصانًا أي 16 كيلو واط / 22 حصانًا بنظام الهجين المعتدل. بالإضافة إلى ناقل الحركة AMG SPEEDSHIFT TCT 9G. كما أن السيارة مزودة بنظام الدفع الرباعي 4MATIC +.

التصميم الداخلي والخارجي

تملك السيارة حواف سوداء قوية اللمعان.

مقسم أمامي.

واقي أمامي.

أغطية مرايا.

اطارات بالنوافذ.

مئزر خلفي.

نوافذ مظللة.

غطاء محشو كروم باللون الفضي.

أنابيب عادم كروم باللون الأسود.

كما تم تزويدها بعجلات قياس 22 بوصة AMG ذات تصميم متقاطع باللون الرمادي غير اللامع مع حواف شديدة اللمعان وأغطية Edition 55، ومن الداخل تجد عند الأبواب إضاءة من الفولاذ والتي تتميز بمقاومتها للصدأ، أما في أرضية السيارة نجد فرش قطيفة باللون الأسود مع درزات متباينة وحروف مطبوع عليها باللون الأحمر Edition 55، كما تجمع مقاعد AMG المكسوة بجلد Nappa بين لمسات من الأحمر الحار والأسود.

مقاعد مرسيدس AMG GLE Edition 55 مصنوعة من جلد نابا ذات الألوان الأحمر مع الأسود، على الرغم من وجود خيار لاستخدام نفس الجزء الداخلي من الجلد.

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