سيارة مرسيدس AMG GLB 35 2024 مواصفات محركها واهم التعديلات التي طرأت عليها
صُنفت سيارة مرسيدس AMG GLB 35 2024 بأنها واحدة من أقوى سيارات الدفع الرباعي في العالم؛ وذلك لما تتمتع به من مواصفات وتقنيات حديثة متطورة، كما أنها لُقبت بوحش الطرق الوعرة؛ نظرًا لأدائها القوي وثباتها الشديد على الطرق، بالإضافة إلى مظهرها الخارجي الجريء شديد الفخامة؛ لذلك من خلال موقعنا سوف نعرض لكم أهم التفاصيل والمعلومات حول هذه السيارة.
المواصفات الأدائية للمحرك
تم تجهيز سيارة مرسيدس AMG GLB 35 2024 بمحرك قوي، تم تزويده بشاحن توربيني؛ ليكون أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، والذي يتمتع بالمواصفات الأدائية الآتية:-
|نوع المحرك
|محرك توربيني رباعي الأسطوانات.
|سعة المحرك
|لترين.
|القوة الحصانية
|ينتج عنه طاقة تعادل قوة 302 حصانًا.
|عزم الدوران
|يصل إلى 295 نيوتن لكل متر.
|ناقل الحركة
|أتوماتيكي ثنائي القابض مزود ب 8 سرعات.
|السرعة القصوى
|217 كيلو مترًا في الساعة.
|معدل استهلاك الوقود
|تستهلك السيارة جالون من البنزين لقطع مسافة 25 ميلًا.
سيارة مرسيدس AMG GLB 35 2024
طرأت العديد من التعديلات على عدد من المواصفات الداخلية والخارجية في سيارة مرسيدس AMG GLB 35 2024، والتي يُمكن حصرها في النقاط الآتية:-
- قامت “مرسيدس” بإضافة صف ثالث من المقاعد إلى السيارة لفئة GLB.
- تم تزويد السيارة بعجلة قيادة مسطحة القاع، وجميع المقاعد تم تنجيدها بأجود أنواع الجلود، المصنوعة من أفخم أنواع الألياف الدقيقة.
- السيارة مزودة بشاشة معلومات قابلة لإعادة التشكيل، والتي تدعم العديد من الخواص والتقنيات الحديثة.
- السيارة مزودة بتقنية الحفاظ على البقاء في المسار، وتنبيه السائق عند الخروج منه.