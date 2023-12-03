سيارة مرسيدس AMG GLB 35 2024 مواصفات محركها واهم التعديلات التي طرأت عليها

صُنفت سيارة مرسيدس AMG GLB 35 2024 بأنها واحدة من أقوى سيارات الدفع الرباعي في العالم؛ وذلك لما تتمتع به من مواصفات وتقنيات حديثة متطورة، كما أنها لُقبت بوحش الطرق الوعرة؛ نظرًا لأدائها القوي وثباتها الشديد على الطرق، بالإضافة إلى مظهرها الخارجي الجريء شديد الفخامة؛ لذلك من خلال موقعنا سوف نعرض لكم أهم التفاصيل والمعلومات حول هذه السيارة.

المواصفات الأدائية للمحرك

تم تجهيز سيارة مرسيدس AMG GLB 35 2024 بمحرك قوي، تم تزويده بشاحن توربيني؛ ليكون أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، والذي يتمتع بالمواصفات الأدائية الآتية:-

نوع المحرك محرك توربيني رباعي الأسطوانات. سعة المحرك لترين. القوة الحصانية ينتج عنه طاقة تعادل قوة 302 حصانًا. عزم الدوران يصل إلى 295 نيوتن لكل متر. ناقل الحركة أتوماتيكي ثنائي القابض مزود ب 8 سرعات. السرعة القصوى 217 كيلو مترًا في الساعة. معدل استهلاك الوقود تستهلك السيارة جالون من البنزين لقطع مسافة 25 ميلًا.

سيارة مرسيدس AMG GLB 35 2024

طرأت العديد من التعديلات على عدد من المواصفات الداخلية والخارجية في سيارة مرسيدس AMG GLB 35 2024، والتي يُمكن حصرها في النقاط الآتية:-