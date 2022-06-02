سيارة لكزس Lexus RX 2023 الجديدة تكشف الغطاء عن شكلها المتطور رسمياً

يعتبر بداية إنتاج سيارات لكزس ار اكس ( Lexus RX ) عام 1998، حيث حقق هذا الطراز الياباني نجاحاً كبيراً واستمر هذا الاتجاه على مدى أربع أجيال، إلى أن تم الكشف رسميا عن سيارة لكزس RX 2023 التي تمثل الجيل الخامس والجديد، قبل أن تتوفر للبيع في الأسواق العالمية في نهاية هذا العام، وفي هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل أكثر حول مواصفات ومميزات سيارة لكزس RX 2023 الجديدة 2022.

سيارة لكزس RX 2023

تعتمد سيارة لكزس RX 2023 الجديدة كلياً على شاصي GA-K وتسمح الأسس الجديدة للسيارة بالتخلص بما يصل إلى 89,81 كيلوغرام مقارنة بالجيل الرابع، كما وزاد طول قاعدة العجلات بمقدار 2,36 إنش (5,99 سم)، لكن الجزء الخلفي تقلص بمقدار 2,36 إنش، كما وتتنافس RX من شركة لكزس كلاً من مركبات نفنتي QX60، و كاديلاك XT5، و بي ام دبليو X5، و مرسيدس GLE، و اودي Q7، و فولفو XC90، و جاكوار F Pace.

مواصفات سيارة لكزس RX 2023 الجديدة الميكانيكية

تعتمد سيارة RX 350 الجديدة على محرك 4 سلندر سَعَة 2,4 لتر تيربو يولد قوة 275 حصان و 430 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى أنه يتصل بـ قير أوتوماتيكي من 8 سرعا، بحيث تتسارع من السكون وصولاَ إلى 96 كم/س مع نظام دفع أمامي في 7,5 ثانية وخلال 7,2 ثانية مع نظام دفع كلي للعجلات، كما تستهلك البِترول بمعدل لتر واحد لمسافة 10,2 كم، كما يعتمد على نظام هايبرد الذي يجمع بين محرك بنزين 4 سلندر سَعَة 2,5 لتر مع مولد كهرباء يولد قوة 246 حصان و 316 نيوتن متر من عزم الدوران، بحيث يتصل مع قير CVT، لتتسارع سيارة الدفع الكلي من 0 إلى 96 كم/س في 7,4 ثانية، وتستهلك البِترول بمعدل لتر واحد تقطع به مسافة 14 كم.

مواصفات سيارة لكزس RX 2023 الخارجية

تتضمن سيارة 2023 اليابانية الفخمة على مجموعة من المواصفات الخارجية، التي تشمل على:

واجهة أمامية مع شبك جديد كبير، بتصميم منسوج.

تحتوي RX الجديدة على قسم منحوت مقوس لأعلى يؤدي إلى الرفارف الخلفية مثل الجيل السابق.

يحتوي السقف على عمود C-pillar عائم، يتميز بمصابيح خلفية ممتدة بشكل عرضي على الهيكل.

مواصفات سيارة لكزس RX 2023 الداخلية

تحتوي على نظام ترفيهي جديد يركز على اللمس والصوت، تمكن المهندسين من إزالة الأزرار التقليدية التي كانت في الجيل السابق، التخلص أيضاً من الساعة التناظرية، كما وتعمل مقابض أبواب الداخلية بالضغط، ولوحة عدادات رائعة مع إضاءة محيطية متعددة الألوان، ولمسات ألومنيومية، أو رمادية، أو سوداء، أو خشبية، والجدير ذكره أن الشركة حتي هذه اللحظة لم تكشف عن بالكامل عن تفاصيل المقصورة.

مميزات سيارة لكزس RX 500h F Sport Performance الجديدة

تم الكشف رسميا حول مواصفات سيارة لكزس الجديدة المتطورة والمضافة لها، وهي كالتالي: