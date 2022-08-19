الأقوى والأفضل من كيا 2023 K5 سيدان بتصميم فخم وإمكانيات متكاملة وسعر مثالي

سيارة كيا 2023 K5 سيدان مميزة للغاية، حيث أن حجمها متوسط ومناسب لذوق العديد من العملاء الذين يرغبون في سيارات متوسطة، كما أنها قامت بمحل سيارة أوبتيما 2021 بعد إعادة تحسين التصميم الخاص بها، كما أنها تصدرت جميع سيارات السيدان ذات الحجم المتوسط، وقد أعلنت شركة كيا عن مزايا سيارة K5 2023 الجديدة، والتي تتميز بالتصميم الخارجي الأنيق والمميز.

مميزات سيارة كيا 2023 K5 سيدان

أن المقصورة الداخلية لسيارة كيا 2023 K5 سيدان حديث وعصرية للغاية والتي قامت الشركة بتطويرها لتكون ذات فخامة.

حديث وعصرية للغاية والتي قامت الشركة بتطويرها لتكون ذات فخامة. حيث أن الشركة لم تقوم بتغير الكثير من المواصفات ولكن قد حدثت من المزايا الموجودة في سيارة كيا 2023 K5.

كيا 2023 K5 تعد من السيارات الأكثر جمالاً في المظهر الخارجي عن باقي سيارات السيدان.

كما أن شكلها الخارجي رياضي عن باقي الموديلات السابقة لسيدان.

كما أنها تحتوي على نظام تجنب الاصطدام، بالإضافة إلى نظام لعدم الاصطدام الخلفي عند تفادي العبور من الخلف، بالإضافة إلى ناقل الحركة سهل في التعامل، لكن K5، كما أن العجلات ذات الدفع الأمامي، ويوجد في سيارة كيا 2023 K5 تجهيزات بـ 4 مستويات وهم كالتالي (LXS وEX و GT Line وGT ) وقد قامت الشركة بوقف إنتاج موديل LX

أسعار سيارة كيا 2023 K5 سيدان

ومن المتوقع أن يكون سعر سيارة كيا 2023 K5 سيدان في الأسواق بجميع الفئات الخاصة بها كالتالي:

LXS: بسعر 25.090 دولارًا.

GT Line: بسعر 26490 دولاراً.

GT Line AWD : بسعر 28190 دولارًا.

EX: بسعر 28990 دولارًا.

GT: بسعر 31490 دولارًا.

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