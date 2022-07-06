بتصميم فخم| كيا نيرو هايبرد 2023 Kia Niro تخطف الأنظار بإمكانيات رائعة

استطاعت سيارة كيا نيرو هايبرد 2023 فور الكشف عنها من جذب الأنظار، سواء من حيث التصميم الفخم والأكثر أناقة، أو المواصفات التي تحملها من الداخل والخارج، أو من حيث الإمكانيات ووسائل الأمان والسلامة والكماليات المزودة بها، بجانب التقنيات الحديثة، وقد أصبحت أكثر أناقة وفخامة من قبل، كما تُعد من أكثر السيارات الاقتصادية في توفير استهلاك الوقود.

مواصفات سيارة كيا نيرو هايبرد 2023

محرك السيارة تصل سعته إلى 1.6 لتر. بقوة 139 قوة الحصان. نسبة التسارع كل 100كم في 9 ثواني أو أقل. فئة السيارة أتوماتيك. تم تصنيف السيارة على أنها كروس اوفر.

التصميم الداخلي والخارجي

تصميم السيارة على شكل حرف Y.

مصابيح من الخلف منحنية الشكل على شكل ذراع الرافعة.

السيارة من الداخل ذات اتساع عمودي.

جنوط 16- 18 بوصة.

ألوان السيارة: أزرق كهربائي – أسود – أحمر قرمزي.

المقصورة الداخلية ذات تصميم فخم للغاية.

لوحة القيادة مثل سبورتاج الجديدة.

تحتوي على شاشات بجانب بعضها للتسلية والترفيه.

مقبض دوار بشكل مميز ورائع.

ومزودة بـ

ناقل حركة مزود على أزرار جدية لكل من المقاعد المدفأة والتهوية، وعجلات قيادة مدفأ.

نظام تثبيت تلقائي أوتوماتيكي ومساعد الركن.

بطانة المقصورة الرئيسية تم صنعها من ورق الحائط التي تم إعادة تدويره.

المقاعد مصنوعة من Bio PU و Tencel وهي عبارة عن أوراق الأوكالبتوس.

الأبواب مصنوعة من مواد خام مستدامة ومطلية بمادة BTX.

سعر سيارة 2023 Kia Niro

الفئة الأولى من سيارة كيا نيرو هايبرد 2023 أتوماتيك بسعر 94.000 الف ريال سعودي. الفئة الثانية من سيارة كيا نيرو هايبرد 2023 أتوماتيك بسعر 98.000 الف ريال سعودي.

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