سيارة كيا سبورتاج 2022 “سعر ومواصفات” سبورتاج العملاق الجديد في مصر أرقام استثنائية

ان هذه السيارة وصل سعرها إلى أكثر من مليون جنيه إلا أنها تمتلك قبول وانتشار كبير بين العملاء داخل مصر، وقامت شركة كيا الكورية بالإعلان عن سيارة كيا سبورتاج لعام 2022 في السوق المصري بالعديد من الخصائص المميزة، وتعد سيارة كيا من السيارات التابعة لشكل السيارات الرياضية الشاملة الاستخدام.

سعر كيا سبورتاج 2022

انتشر داخل السوق المصري ظاهرة تسمى الأوفر برايس وهي وضع مبالغ باهظة على قيمة السيارة، بالإضافة إلى سعر الدولار ومشكلة الاستيراد التي تواجه السوق المصري بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ولذلك قامت الشركة الكورية المصنعة لسيارة كيا سبورتاج 2022 بالإعلان عن وجود إصدارات لهذه السيارة تأتي ما بين مبلغ 620 ألف جنيه و 790 ألف جنيه وذلك حسب تصريحات وكيل الشركة داخل مصر، وجاءت الأسعار كالتالي:

وصل سعر السيارة كيا سبورتاج 2022 الإصدار الأول لها 620 ألف جنيه.

بلغ سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 الإصدار الثاني لها 660 ألف جنيه.

جاء سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 للإصدار الثالث 710 ألف جنيه .

وصل سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 للإصدار الرابع بمبلغ 760 ألف جنيه.

بالإضافة الي الإصدار الخامس لهذه السيارة وصل إلى 790 ألف جنيه.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

يصل طول السيارة كيا سبورتاج 2022 إلى 4660 مم ويصل عرضها إلى 1864 مم ويصل ارتفاعها إلى 1684 مم وتصل مساحة الحقيبة الخلفية للسيارة 480 لتر.

تصل قوة محرك سيارة كيا سبورتاج إلى 1600 سي سي تيربو وذلك بعدد 4 أسطوانات وتصل قوة المحرك إلى 180 حصان ودرجة عزم إلى 265 نيوتن/متر.

يوجد في سيارة كيا سبورتاج بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات ويتاح الانتقال من خلاله من حركة 0 إلى 100 كليو في مدة 7 ثوان.

أنظمة الأمان في سيارة كيا الجديدة 2022

توجد في السيارة الجديدة سبورتاج 2022 العديد من برامج الأمان مثل وجود وسائد هوائية وفرامل ونظام التوزيع الإلكتروني ونظام التوازن الإلكتروني ونظام ضغط الإطارات ويوجد بها مصابيح تعمل بالليد وبرنامج الثبات الإلكتروني.