سيارة كهربائية يمكن التحكم بها عن طريق البلاي ستيشن أحدث إصدارات سوني اليابانية ومايكروسوفت

كشفت شركة سوني هوندا موبيليتي اليابانية عن سيارتها الكهربائية الجديدة أفيلا الجديدة والتي أثار النموذج التجريبي لها إعجاب الجمهور لحصولها العديد من ميزاتها المبتكرة، بما في ذلك القدرة على التحكم بها عن طريق ذراع تحكم بلاي ستيشن 5، جاء ذلك خلال فعاليات معرض إلكترونيات المستهلك CES 2024 التجاري الذي أقيم في لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

سيارة سوني أفيلا الكهربائية- المصدر: شركة سوني عبر انستجرام

سيارة أفيلا اليابانية

تعاونت شركة سوني هوندا موبيليتي اليابانية مع مايكروسوفت الشركة التكنولوجية الأمريكية العملاقة، لتطوير نظام ذكاء اصطناعي تفاعلي يمكن تحميله في سيارتها الكهربائية الجديدة “أفيلا”، حيث تهدف الشراكة إلى استخدام تقنية مايكروسوفت في التحكم بالأوامر الصوتية وتعزيز سلامة القيادة الآلية للسيارة.

وقد لاقت السيارة استحسان الجماهير في معرض CES 2024، حيث ظهر إيزومي كاوانيشي، نائب مدير الشركة لتطوير السيارات الذكية، على المسرح واستخدم ذراع التحكم في منصة ألعاب “بلاي ستيشن 5” لتوجيه نموذج تجريبي للسيارة، حيث تعتبر هذه التقنية مبتكرة في تحكم السيارة عن بُعد باستخدام تكنولوجيا تحكم الألعاب، وتظهر كيف يمكن للتقنيات الحديثة أن تحدث تجارب تحكم مبتكرة في مجال السيارات وتؤثر على تصميم وأداء السيارات المستقبلية.

مزايا سيارة سوني الكهربائية

تحتوي السيارة التجريبية على 45 مستشعرًا دقيقًا موزعة في هيكلها الداخلي والخارجي، حيث تم تصميمها وتصنيعها بالتعاون بين سوني وهوندا وشركتي “كوالكوم” و”هوندا”، كما تتميز السيارة بأداء قوي يصل إلى 536 حصانًا بفضل محركها المزدوج، وتتسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة في زمن أقل من 5 ثوانٍ، تحديدًا 4.8 ثانية.

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وتم استعراض الشراكة مع مايكروسوفت، حيث أعلنت جيسيكا هاوك، المديرة التنفيذية في مايكروسوفت، خلال المعرض أن السيارة تعتمد على خدمة Azure السحابية لتحليل البيانات المجمعة من مستشعراتها واستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي المتاحة في الخدمة السحابية لتطوير تجربة المستخدم داخل السيارة.