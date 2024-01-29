سيارة كرايسلر 300 سي 2024 بمواصفات جديدة كليًا في السعودية

تعد سيارة كرايسلر 300 سي موديل 2024 من السيارات السيدان الفاخرة، تلك التي نالت شهرة واسعة منذ طرحها في السوق السعودي؛ وذلك لما تتمتع به من مواصفات جعلتها الخيار الأول لمحبي السيارات الفخمة والقوية مثل تويوتا افالون؛ ونظرًا لرغبة الكثير في معرفة جميع المعلومات عنها، سوف نعرض لكم أهم ما ورد لنا من تفاصيل حولها.

المواصفات الديناميكية للمحرك

تستمد سيارة كرايسلر 300 سي قوتها المذهلة من محركها القوي، وتتواجد بخيارين من المحركات لهما الأرقام الأدائية الآتية:-

المواصفات المحرك الأول المحرك الثاني نوع المحرك محرك بنزين سداسي الأسطوانات. محرك بنزين ثماني الأسطوانات. سعة المحرك 3.6 لترًا. 5.7 لترًا. القوة الحصانية تُعادل قوة 292 حصانًا. تُعادل قوة 363 حصانًا. عزم الدوران يصل إلى 353 نيوتن لكل متر. يصل إلى 535 نيوتن لكل متر. معدل التسارع تتسارع السيارة من السكون حتى الوصول إلى 100 كم خلال 6.5 ثانية. تتسارع السيارة من السكون حتى الوصول إلى 100 كم خلال 5.6 ثانية. السرعة القصوى تصل إلى 210 كم في الساعة. تصل إلى 234 كم في الساعة. سعة خزان الوقود تصل إلى 72 لترًا. تصل إلى 72 لترًا. معدل استهلاك الوقود تستهلك السيارة 9.6 لترًا لقطع مسافة 100 كم. تستهلك السيارة 12.4 لترًا لقطع مسافة 100 كم.

اسعار سيارة كرايسلر 300 سي في المملكة

تتوافر جميع نسخ سيارة كرايسلر 300 سي في السعودية لدى الوكيل الحصري وهو الشركة المتحدة للسيارات، وذلك بالأسعار الآتية:-