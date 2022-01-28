بديلاً للتوك توك.. سيارة جديدة صديقة للبيئة يطرحها الإنتاج الحربي قريباً.. فيديو

سامي علي

كشف خلال الساعات القلية الماضية المتحدث باسم وزارة الدولة للإنتاج الحربي ” محمد عيد بكر”، تفاصيل تنفيذ مشروع إنتاج مركبة خفيفة ذات أربع عجلات، حيث أنها تكون بديل رائع للتوك توك، وخاصة أن العديد من المواطنين بجمهورية مصر العربية يعاني من التوك توك خلال هذه الفترة، بسبب المشكلات والحوادث التي تأتي بالتزامن مع وجود تلك الآله التي ليس لها أرقام أو دلائل واضحة.

وداعاً للتوك توك.. سيارة صديقة للبيئة تطرحها الإنتاج الحربي قريباً.. فيديو

الإنتاج  الحربي تطرح سيارة صديقة للبيئة بديلاً للتوك توك

حيث أكد “بكر” من خلال مداخله هاتفية عبر برنامج ” الحياة اليوم”، والمذاع على قناة  “الحياة” الفضائية المصرية، أن المركبة الجديدة تُعتبر مشروح مقترح سوف تقوم به الهيئة القومية للإنتاج الحربي بتنفيذه خلال الفترة القادمة، وهى بديل رائع للتوك توك.

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وتحاول الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة تقنين التوك توك من خلال عمل أرقام خاصة له في المحافظات بحسب كل محافظة، ولكن مازال العديد من المواطنين يعاني من وجود العديد من تلك الآلة بدون لوحات معدنية، أو أرقام مما يمثل خطورة كبيرة في ارتكاب العديد من الجرائم المتنوعة دون معرفة مرتكبيها.

وتُعتبر المركبة الخفيفة التي تسعى لها هيئة الإنتاج الحربي في تنفيذها خلال الفترة القادمة حلاً رائعاً كبديل لتوك توك، بعدما انتشر في جميع حواري وشوارع جمهورية مصر العربية خلال الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من المميزات الكبيرة التي يقدمها التوك توك إلا أنه يوجد العديد من العيوب، والتي سوف تعمل المركبة الجديدة على تلافيها.

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سامي علي

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية، حاصل على ليسانس أداب وتربية جامعة المنوفية، من أفضل هواياتي متابعة الأخبار العاجلة ونقلها لجميع عشاق الموقع الكرام


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