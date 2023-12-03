سيارة شيفروليه تاهو 2024 بتقنيات جديدة تضمن لقائدها أقصى درجات الراحة والتحكم

تعد سيارة شيفروليه تاهو 2024 من أحدث سيارات الدفع الرباعي التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، حيث أكدت “شيفروليه” على أنها من أهم السيارات التي أنتجتها في تاريخ العلامة؛ وذلك لأنها تجمع بين الأناقة وقوة الأداء؛ ولذلك من خلال موقعنا سوف نلقي الضوء على أهم المعلومات والتفاصيل حول هذه السيارة.

المواصفات الأدائية للمحرك

تتميز سيارة شيفروليه تاهو 2024 بالأداء القوي وتعدد الإمكانيات، وقد تم تعزيزها بنوعين من المحركات المتطورة، لهما المواصفات الديناميكية الآتية:-

المواصفات المحرك الأول المحرك الثاني نوع المحرك محرك بنزين مزود ب 8 أسطوانات. محرك بنزين مزود ب 8 أسطوانات. سعة المحرك 5.3 لترًا. 6.2 لترًا. القوة الحصانية تصل إلى 355 حصانًا. تصل إلى 420 حصانًا. عزم الدوران يصل إلى 519 نيوتن لكل متر. يصل إلى 623 نيوتن لكل متر. ناقل الحركة أوتوماتيك مزود بعشر سرعات. أوتوماتيك مزود بعشر سرعات. نوع الدفع دفع ثنائي. دفع كلي.

أسعار سيارة شيفروليه تاهو 2024 في السعودية

سيارة شيفروليه تاهو موديل 2024 متواجدة حاليًا لدى الوكيل الحصري لها في المملكة العربية السعودية، وهو شركة “الجميح” للسيارات، وذلك بالأسعار الآتية شاملة قيمة الضريبة المضافة، ومن ثَم جميع أعمال التركيب والصيانة:-