سيارة شيري Fengyun T9 تخرج إلى النور بمحرك هجين وتقنيات متطورة 

انتهت شركة شيرى جروب العالمية من تجميع أول سيارة شيري Fengyun T9، التي تم الإعلان عن الصور الأولية لها في أكتوبر الماضي، وقد ظهرت السيارة بتصميم انسيابي مبهر وانيق، يؤهلها لأن تكون أكثر سيارة SUV متوسطة الحجم مُناسبة للنساء، ونظرًا لإثارة هذه السيارة جدلًا واسعًا بسبب التقنيات الجديدة المُضافة لها، قررنا أن نأخذكم في جولة من خلال موقعنا حول أهم التفاصيل والمعلومات التي وردت لنا عن هذه السيارة.

المواصفات الديناميكية للمحرك

تستمد سيارة شيري Fengyun T9 أدائها القوي من محركها الذي يعمل بنظام كونينج سوبر سي دي الهجين، الذي يتمتع بالمواصفات الأدائية الآتية:-

نوع المحرك محرك هجين من الجيل الخامس بنزين توربو ACTECO 1.5TGDI. القوة الحصانية ينتج عن المحرك الهجين طاقة تبلغ 115 كيلو وات، أي بما يُعادل قوة 154 حصانًا. عزم الدوران يصل إلى 390 نيوتن لكل متر. المدى الكهربائي يبلغ 100 كم و 160 كم على التوالي.

ما الجديد في سيارة شيري Fengyun T9

تم إطلاق سيارة شيري Fengyun T9 الجديدة بمجموعة من التقنيات الهجينة، تلك التي توفر الراحة والأمان للسائق أثناء القيادة، وفيما يلي سوف نستعرض أهم هذه التقنيات:-

السيارة مزودة بتقنية Kunpeng Super Hybrid C-DM التي توفر وظائف مساعدة ذكية، مثل (توقف السيارات عن بُعد، والتحذير عند الاصطدام).

السيارة مزودة بمحرك هجين وعلبة تروس هجينة؛ مُخصصين للترشيد من استهلاك الوقود، خاصةً أثناء القيادة على الطرق المزدحمة.

سعر سيارة شيري Fengyun T9

لم تُعلن شركة شيرى حتى الآن عن السعر الرسمي للسيارة Fengyun T9، ولكنها طرحت سعر توقعي يتراوح فيما بين 150,000 يوانًا أي بما يُعادل 79,465 ريالًا سعوديًا وال 200,000 يوان أي بما يُعادل 105,953 ريالًا سعوديًا.