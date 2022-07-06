مواصفات وسعر سيارة شيري تيجو 8 برو 2022 الرائعة تسع لـ 7 راكب

موجة من الارتفاع في أسعار السيارات خلال الآونة الأخيرة، دفع الكثير من المواطنين إلى البحث عن الحصول على سيارة بإمكانيات مناسبة وسعر مثالي، خاصةً ما يبحث عنه العائلات من سيارة واسعة تسع لـ 7 ركاب، وهو ما يتوفر حاليًا في سيارة شيري تيجو 8 برو 2022 التي تتوفر بتصميم فخم وإمكانيات رائعة، بالإضافة إلى تضمينها لجميع وسائل السلامة والأمان، وغيرها من المواصفات الحديثة والعصرية.

مواصفات شيري تيجو 8 برو 2022

سيارة دفع رباعي رياضية متعددة الاستخدامات. محرك سعة 1500 cc تيربو. ينتج 145 حصاناً من القوة وعزم دوران أقصى يبلغ 210 نيوتن متر. متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات. متوسط استهلاك الوقود حوالي 7.4 لتر لمسافة تكون 100 كم.

التصميم الخارجي

مزودة بشبكة من الأمام ذات حجم كبير مصنوعة من الكروم.

بالإضافة إلى مصابيح ضباب LED.

عدسات حادة الإضاءة من الأمام.

عجلات رياضية قياس 18 بوصة مع سبولير من الخلف ذات شكل مميز يدعم بشارة STOP وزعانف القرش الرائعة.

أبعاد السيارة: طول السيارة هو 4700 مم× 1860× 1746 ارتفاع.

وسائل السلامة والأمان

تحتوي سيارة شيري تيجو 8 على فرامل مانعة للانغلاق نوع ABS.

برنامج EBD لتوزيع الفرامل الإلكتروني.

برنامج ثبات الأماكن المرتفعة والمنحدرات.

بالإضافة إلى حزمة مستشعر حركة خلفية مدعومة بكاميرا.

كما تحتوي على فرامل يد كهربائية مع مرايا كهربائية من الجانبين.

سعر شيري تيجو 8 برو

يوجد في السوق المحلي المصري ثلاث فئات من سيارة شيري تيجو 8 وهم: