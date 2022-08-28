سيارة شانجان 2022 cs 35 بلس في السُّعُودية مواصفات قوية وأسعار خيالية

أصبحت سيارة شانجان 2022 cs 35 من أقوي السيارات من حيث التصميم الداخلي والخارجي، فهي من السيارات ذات الإمكانات الحديثة والمطورة في السوق السعودي، كما أنها مزودة بوسائل أمان جيدة ومطورة تضمن الحماية للسائق والركاب أيضا، بالإضافة إلى الشكل الجذاب والمميز، وسنعرض لكم مواصفات ومميزات هذه السيارة، وأسعارها في السوق السعودي للسيارات.

مميزات ومواصفات سيارة شانجان 2022 cs 35

المواصفات التي تتميز بها سيارة شانجان 2022 cs 35 في السُّعُودية، جاءت كالتي:

تتمتع هذه السيارة بمحرك قوي تبلغ سعته 1.4 لتر، كما أنه تبلغ قوة الموتور حوالي 156 حصان ولذلك تعد من السيارات التي تتمتع بسرعه عالية.

بالإضافة إلي أنها تعد من السيارات الموفرة للوقود حيث تستهلك وقود حوالي 15.9 كم/لتر.

كما تتميز هذه السيارة بوجود سبع سرعات مختلفة مما يساعد على اختيار السرعة التي تناسب السائق.

كذلك فهي تعد هذه السيارة وسيلة أمان جيدة حيث يوجد بها 6 وسائد هوائية لحماية الركاب في حالة حدوث أي حوادث.

كما أنه يوجد بالسيارة عدد 6 مكبرات صوتية.

تتمتع السيارة بقوة ثبات على الطريق فائقة عن أنواع كثيرة من السيارات لنفس الفئة السعرية.

أسعار سيارة شانجان cs 35 2022 في السُّعُودية

ونتابع معكم سعر هذه السيارة في السوق السعودي للسيارات، حيث يوجد 3 نسخ من سيارات شانجان 2022 cs 35، ونعرض لكم كل نسخة بسعرها:

الفئة الأولي لهذه السيارة يبلغ سعرها حوالي 56.900 ريال سعودي.

بينما يبلغ سعر الفئة الثانية من سيارة شانجان 2022 cs 35 سعر 61.500 ريال سعودي.