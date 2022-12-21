أحدث كروس أوفر من دونغ فينغ AX7 MACH 2023 في السعودية بتصميم خرافي

تُعد سيارة دونغ فينغ AX7 MACH 2023 أحدث سيارات الشركة الصينية في الخليج العربي والسعودية، وتحظى بشعبية واسعة لدى قطاع عريض من العملاء، السيارة رياضية متعددة الاستخدامات مجهزة بكامل الإمكانيات التي يحتاجها السائق والركاب، تؤدي تجرية قيادة رائعة أثناء السير على مختلف الطرق الوعرة أو العادية، وتسماح للركاب بالبدء في رحلات مثيرة بثقة.

محرك دونغ فينغ AX7 MACH 2023

يتميز محرك AX7 MACH 2023 بمرونة وثقة على جميع الطرق، وذلك لأن محركها المتطور عالي للغاية يوفر الأداء الذي يستحقه محبيها:

محرك 4 اسطوانات + تيربو سعة المحرك 1.5 لتر قوة 189 حصان عزم دوران 300 نيوتن/ متر نظام الدفع أمامي ناقل الحركة أوتوماتيك (7 سرعات) نوع الوقود بنزين معدل استهلاك الوقود 6.6 كم/ لتر

المواصفات الخارجية

يتميز المظهر الخارجي لسيارة دونغ فينغ AX7 MACH 2023 بالعديد من الأجزاء الجذابة والرياضية في نفس الوقت، مما يجعل مظهر السيارة أكثر انسجامًا وتناسبًا مع جميع الأذواق المختلفة، وتشمل المواصفات الخارجية كالتالي:

عجلات 18/ 19 إنش مصابيح حديثة LED مرايا جانبية كهربائي مساحات مطر أوتوماتيك صندوق خلفي كهربائي حواف السيارة باللون البرتقالي شبك أمامي كبير بتصميم جذاب مخرج عادم مزدوج

المواصفات الداخلية

أما عن سيارة دونغ فينغ AX7 MACH 2023 من المقصورة، سيجد الركاب تجربة رائعة من حيث الراحة والاتساع ومواد عالية الجودة، والتي تتميز بنسيجها الناعم وراحتها الممتازة، والسيارة مزودة بأنظمة وتقنيات متطورة تجعل تجربة القيادة ممتعة وسلسة للغاية.

تقنيات حديثة وعصرية

شاشة خاصة للعرض شاشة للمعلومات والترفيه وبانوراما مكيف يعمل أوتوماتيك منفذ AUX بلوتوث يدعم أبل كار بلاي يدعم راديو يدعم مكبرات صوت تحتوي المقصورة على 8 مكبرات المقاعد تحكم كهربائي مواد صنع المقاعد من الجلد ناقل حركة إلكتروني لوحة قيادة بسطح لامع

سعر دونغ فينغ AX7 MACH 2023 في السعودية

من المتوقع أن يبلغ سعر فئة دونغ فينغ AX7 MACH MACH E1 2023 بـــ 85.285 ريال سعودي.