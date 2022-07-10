الوحش القادم| سيارة دونج فنج فينوتشيا ستار 2022 أفضل سيارة SUV

استطاعت سيارة دونج فينج فينوتشيا الجديدة 2022 أن تجذب الأنظار إليها من خلال تصميمها الرائع والجميل، ولما تمكله من إمكانيات قوية متعددة الاستخدام، حيث تستفيد تلك السيارة من تجربة الشركة اليابانية نيسان Nissan باعتبارها واحدة من شركاء دونج فينج الصينية من خلال تشابه الجودة والتطور التكنولوجي.

مواصفات دونج فنج فينوتشيا ستار 2022

تملك السيارة محرك تربو بسعة 1.5 لتر.

مزودة ببطارية 48 فولت وقوة المحرك 190 حصان.

عزم دوران 260 نيوتن/متر.

ناقل أتوماتيك DCT.

مزودة بـ 7 سرعات دفع أمامي.

استهلاك الوقود: 6.1 لتر لكل 100 كم.

التصميم الداخلي والخارجي

تم تجهيز سيارة دونج فنج فينوتشيا ستار 2022 بأعلى الإمكانيات الرائعة والمتطورة ومن أهمها:

تكنولوجية متطورة ومعالجة ذاتية لطلاء الخارجي. عجلات مقاس 19 بوصة. فتحة بانورامي في سقف السيارة. زر خاص لتشغيل المحرك مع مفتاح ذكي. المصابيح الأمامية LED. مرايا من الجانبين ذات تحكم كهربائيًا بالكامل. تحكم في المقاعد الأمامية كهربائي. تكييف أوتوماتيك بثلاث مناطق.

سعر السيارة

كما تم تزويد السيارة بجميع وسائل الأمان والسلامة ووسائل التكنولوجيا الحديثة والعصرية وجميع التقنيات المطلوبة والأساسية، بجانب الكماليات اللازمة، وتُعتبر السيارة رحبة ومريحة من الداخل، ويبدأ سعرها من 610 ألف جنيه مصري حتى 625 ألف جنيه.

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