سيارة جي إيه سي GS3 موديل 2023: كروس أوفر شبابية عصرية واقتصادية

تستهدف جي إيه سي GS3 موديل 2023 الشباب والعائلات الصغيرة، حيث توفر تصميم شبابي أنيق وحجم مدمج وكفاءة عالية في استهلاك الوقود، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن مركبة عملية للاستخدام اليومي في الأماكن المزدحمة.

التصميم:

تنطلق جي إيه سي GS3 موديل 2023 بتصميم خارجي ينبض بالشباب والأناقة كعادة موديلات الصانعة الصينية، حيث تتميز بشبكة أمامية كبيرة بخطوط أفقية من الكروم وإضاءة أمامية هالوجينية تمتد بانسيابية على جانبي السيارة، كما تتميز بمصابيح ضباب ومصد أمامي كبير وبارز باللون الأسود وخطوط انسيابية تزين غطاء المحرك.



من الجانب، نجد مرايا بإشارات انعطاف LED، وعجلات مقاس 16 أو 18 بوصة، أما من الخلف فتأتي بمصابيح انسيابية بتقنية LED وتصميم جذاب، مع فتحات لخروج العادم ذات لون أسود وباب صندوق أمتعة يتم التحكم فيه يدويًا.

المقصورة والتقنيات:

توفر داخلية سيارة جي إيه سي GS3 موديل 2023 تصميمًا بسيطًا وعصريًا، مجهز بمجموعة من التقنيات الحديثة لتوفير تجربة قيادة مريحة وممتعة، حيث تأتي المقصورة بخمسة مقاعد مكسوة بكسوة من القماش أو الجلد حسب الفئة.

تتوفر المقاعد بتصميم مريح جدًا، ويمكن تعديل مقعد السائق يدويًا عبر 6 اتجاهات، كما يمكن طي المقاعد الخلفية لمنح صندوق الأمتعة مساحة تخزينية أكبر، وتأتي عجلة القيادة بكسوة من الجلد وبالعديد من الوظائف التي تمنح تحكمًا مريحًا ودقيقا أثناء القيادة.

بالنسبة للتقنيات، توفر المقصورة مكيف هواء يدوي أو أوتوماتيكي مع فلتر لتنقية الهواء بفتحات مخصصة للمقاعد الخلفية، وتوفر الفئات الأعلى شاشة ترفيه مقاس 8 بوصات وشاشة عدادات رقمية بمقاس 3.5 بوصات، مع إمكانية التشغيل بلمسة زر.

كما تأتي سيارة جي إيه سي GS3 موديل 2023 بنظام صوتي مكون من 4 أو 6 سماعات بحسب الفئة، مدعم بمنفذ 12 فولتًا وعدة مخارج USB.

أنظمة الأمان :

تقدم سيارة جي إيه سي GS3 موديل 2023 العديد من أنظمة السلامة والأمان، حيث تأتي بـ :

• أربع وسائد هوائية، توفر حماية فائقة للركاب في حالات الاصطدام.

• مثبت سرعة لتعزيز الراحة في الرحلات الطويلة.

• نظام ثبات إلكتروني ESP والذي يعزز السيطرة على السيارة في الظروف المختلفة.

• نظام مساعد مانع الانزلاق TCS يمنع العجلات من التزحلق عند الانطلاق.

• مساعد صعود المرتفعات HHC الذي يساعد السائق على تسلق المنحدرات بسهولة.

• مساعد نزول المنحدرات HDC يوفر قدرة تحكم إضافية أثناء الهبوط على المنحدرات الحادة، مما يمنح السائق ثقة أكبر.

• حساسات الركن الخلفية وكاميرا الرؤية الخلفية تسهلان من عملية الركن وتوفران رؤية واضحة لما خلف السيارة.

• مثبتات مقاعد الأطفال.

• نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS الذي يضمن أن الإطارات في حالة جيدة ومملوءة بشكل صحيح.

• نظام الفرامل الإلكتروني EPB الذي يعمل على تحسين السلامة والراحة عند التوقف.

الأداء والمحركات:

تقدم سيارة جي إيه سي GS3 موديل 2023 أداء جيدًا من خلال محرك تيربو V4 بسعة 1.3 لتر، يولد قدرة تبلغ 135 حصان وعزم دوران قدره 202 نيوتن متر متصلًا بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من 6 سرعات، بنظام الدفع الأمامي، وبمتوسط استهلاك وقود يصل إلى 15.9 كيلومتر لكل لتر.

الأسعار:

تأتي سيارة جي إيه سي GS3 موديل 2023 في المملكة العربية السعودية بأسعار تبدأ من 58,650 ريال شامل لقيمة الضريبة.