سيارة جيلي اوكافانجو الجديدة 2024 مثال للأناقة والتميز

سيارة جيلي اوكافانجو 2024، إحدى أبرز السيارات العائلية التي أصبحت حديث الأسواق، يتميز هذا الطراز، الذي يأتي في فئة واحدة من التجهيزات، بتنوع تقنياته ومساحته الداخلية الواسعة، مما يجعلها مناسبة للعائلات الكبيرة، كما تتمتع السيارة بمواصفات وجودة عالية، سنستكشف في هذا المقال تفاصيل هذه السيارة الرائعة.

مواصفات جيلي اوكافانجو 2024

تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي، والذي يأتي مع قدرات هجينة، مما يعزز من كفاءتها في استهلاك الوقود، تستطيع السيارة ضخ قوة تبلغ 190 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 300 نيوتن متر، كما أن السيارة تتميز بتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 11 ثانية، وفيما يتعلق باستهلاك الوقود، تحتاج السيارة إلى 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر، من ناحية التجهيزات، تأتي السيارة مزودة بفتحة سقف بانورامية، مرايا كهربائية، مكيف، كراسي تحكم كهربائي، نظام فتح وغلق السيارة بالبصمة، نظام القفل المركزي، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مثبت سرعة، حساسات ركن، وكاميرا.

مميزات سيارة جيلي اوكافانجو 2024

تتمتع السيارة بمجموعة من السمات التي تجعلها خيارًا مميزًا للجميع، بما في ذلك إنذار مانع للسرقة، شاشة تعمل باللمس، نظام بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، حساسات أمامية، فرامل مانعة للانزلاق، مدخل USB، برنامج توزيع إلكتروني، وسائد هوائية أمامية وجانبية، ونظام الثبات الإلكتروني، تصميمها الخارجي جذاب ومزود بكافة وسائل الأمان والراحة للسائق والركاب.

سعر سيارة جيلي اوكافانجو 2024

يتطلع الكثير من الناس إلى معرفة سعر السيارة، خاصة بعد إطلاقها في السوق، تباع السيارة بسعر يبدأ بحوالي 48,997.77 دولار أمريكي، مما يجعلها خيارًا جذابًا للعملاء الراغبين في اقتناء سيارة حديثة بمواصفات ومميزات عالية.



فيما يلي جدول مواصفات سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024: