سيارة جيب رانجلر روبيكون 392 تقول وداعًا لمحبيها بإصدار أخير لعام 2024 

صرحت العلامة الأمريكية جيب بأن سيارة جيب رانجلر روبيكون 392 سوف يكون العام الحالي هو آخر عام لإنتاجها، وذلك بعدما أنتجت الشركة 3,700 نسخة فقط من موديل 2024، سوف يتم توزيعها على جميع الأسواق العالمية، وهذا ما أحزن الكثير من محبي هذه السيارة؛ لما تتميز به من قوة وصلابة تجعلها الرفيق المميز لمحبي السفر لمسافات طويلة.

تستمد سيارة رانجلر روبيكون 392 قوتها وثباتها الشديد على الطرق الوعرة من محركها المميز، الذي يتمتع بالأرقام الأدائية الآتية:-

نوع المحرك محرك تيربو على شكل V مزود ب 8 أسطوانات. القوة الحصانية محرك قوي ينتج عنه طاقة تُعادل قوة 470 حصانًا. عزم الدوران يصل إلى 637 نيوتن لكل متر. معدل التسارع تتسارع السيارة من السكون حتى الوصول إلى 100 كيلو متر خلال 4.5 ثانية.

الإضافات الجديدة والمميزة في السيارة

حصلت سيارة جيب رانجلر روبيكون 392 موديل 2024، على مجموعة من التحديثات نستعرض أبرزها فيما يلي:-

تم إضافة حماية Mopar للشبكة الهوائية؛ لتتناسب مع الظروف والتضاريس الصعبة.

تم تزويد السيارة بعجلات برونزية مقاس 17 إنش، وتم كسوتها بإطارات BF Goodrich.

جميع المقاعد لونها أسود ومكسوة بجلد نابا الفاخر، المُطرز باللون الذهبي.

الغطاء، المحرك وفتحات التهوية، تحمل ملصقات عليها شعار الإصدار النهائي للسيارة.

أعلنت شركة جيب بأنه سوف يصل سعر السيارة إلى 100,000 دولار أمريكي أي ما يُعادل (375,000 ريالًا سعوديًا)، وسوف يتم طرح حوالي 100 نسخة في السوق الأمريكي أولًا ومن ثَم السوق الكندي، وباقي النسخ سوف يتم توزيعها على الأسواق العالمية.