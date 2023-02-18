عملاق الطرق الوعرة سيارة جيب أبلاند رينيجيد 2023 الجديدة بتصميم قوي وفخم

تم الكشف عن سيارة جيب أبلاند رينيجيد 2023 التي تُعد من أحدث سيارات العام الجديد للعلامة التجارية الأمريكية، تحتوي على الكثير من اللمسات الجمالية التي تم استوحاها من سيارة جيب تريل هوك التي تم إطلاقها مؤخرًا، حيث تمكنت جيب من الجمع بين الأداء القوي في أبلاند رينيجيد والتصميم الجريء لـ تريل هوك، ينتج عنها سيارة غير عادية بمواصفات متميزة، مزودة بالعديد من الميزات الأخرى ومواصفات الأمان والسلامة.

مواصفات محرك جيب أبلاند رينيجيد 2023

عدد الأسطوانات 4 أسطوانات سعة المحرك 1.3 لتر تيربو القوة الحصانية 177 حصان نظام الدفع رباعي ناقل الحركة أوتوماتيك 9 سرعات التسارع من 0: 100 كم/ 9.3 ثانية من الثبات الوقود بنزين

أبعاد السيارة

الطول 4232 مم العرض 2023 مم الارتفاع 1689 مم قاعدة العجلات 2570 مم الصندوق الخلفي 524 لتر

المواصفات الخارجية

عجلات 16 / 17/ 18بوصة فولاذية مرايا مدفأة فتحة سقف بانورامية المصابيح الأمامية LED لمسات سوداء بغطاء المحرك قضبان سقف مصابيح ضباب على الجوانب مصابيح خلفية LED أوتوماتيك مستشعرات أمامية ParkSense

المواصفات الداخلية

مقعد السائق قابل للارتفاع المقعد الأمامي قابل للطي المقعد الخلفي قابل للتعديل من 40/ 60 شاشة للمعلومات 8.4 بوصة تحكم آلي للمناح ثنائي المنطقة راديو الأقمار الصناعية نظام ملاحة نظام صوت 6 مكبرات صوت عجلة قيادة مكسوة بالجلد مقاعد أمامية ساخنة كسوة المقاعد من الجلد الفاخر نظام وقوف السيارة آلي أجهزة استشعار لوقوف السيارة للخلف خطاف سحب أمامي وخلفي نظام تحكم في نزول المنحدرات إطار احتياطي بكامل الحجم

سعر سيارة جيب أبلاند رينيجيد 2023

أن شركة “جيب” تصدرت حتى الآن يـ سيارة جيب أبلاند رينيجيد 2023 ومن المتوقع أن تزيد سعر السيارة عن إصدار سبورت والتي تتصف بنظام الدفع الأمامي ومن المتوقع أن يبدأ سعر السيارة من 29.540 دولار أمريكي ويختلف على حسب الفئة.