سيارة تويوتا C-HR 2024 بمميزات جديدة وقوة مضاعفة

تعد سيارة تويوتا C-HR طراز 2024 نقلة نوعية في تاريخ سيارات تويوتا؛ وذلك لما تتمتع به السيارة من مزايا جعلتها السيارة الهجينة الأولى الأقل استهلاكًا للوقود، بالإضافة إلى تصميمها الخارجي المميز، ومن خلال موقعنا سوف نعرض لكم أهم مواصفات وسعر هذه السيارة.

المواصفات الأدائية للمحرك

تم تجهيز سيارة تويوتا C-HR 2024 بثلاث خيارات من المحرك، لكل منهم مواصفات أدائية تتمثل في الآتي:-

المواصفات المحرك الأول المحرك الثاني المحرك الثالث نوع المحرك محرك يعمل بنظام بلج إن هايبرد PHEV. محرك يعمل بنظام نظام بلج إن هايبرد PHEV. محرك هايبرد. سعة المحرك 1.8 لترًا. 1.8 لترًا. لترين. القوة الحصانية تُقدر بحوالي 140 حصانًا. تُقدر بحوالي 223 حصانًا. تُقدر بحوالي 198 حصانًا. معدل التسارع تتسارع السيارة من السكون حتى الوصول إلى سرعة 100 كم في غضون 9,9 ثانية. تتسارع السيارة من السكون حتى الوصول إلى سرعة 100 كم في غضون 7,4 ثانية. تتسارع السيارة من السكون حتى الوصول إلى 100 كم في غضون 8,1 ثانية. السرعة القصوى 170 كيلو مترًا في الساعة. 180 كيلو مترًا في الساعة. 180 كيلو مترًا في الساعة.

سيارة تويوتا C-HR 2024

لم يتم حتى الآن الإعلان عن سعر سيارة تويوتا C-HR 2024، ولكن فيما يلي سوف نوضح أهم التعديلات والتحسينات الجديدة، التي طرأت على السيارة:-