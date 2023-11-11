سيارة تويوتا bZ5x 2025 قوة وأداء لا مثيل لهما

كشفت “تويوتا العالمية” عن السيارة القادمة من المستقبل تويوتا bZ5x 2025، حيث إنها وجهت لمنافسيها من خلالها رسالة قوية، تنم عن أنها حاضرة وستظل في الصدارة دومًا، ويظهر ذلك جليًا في الصور الأولية التي تم عرضها لهذه السيارة الرائعة، ذات المظهر الخيالي والأنيق؛ ولذلك من خلال موقعنا سوف نعرض لكم نظرة سريعة عن أهم ما ورد حول هذه السيارة.

سيارة تويوتا bZ5x 2025

أكدت شركة “تويوتا” على أن هذه السيارة مناسبة تمامًا للتنقلات العائلية، كما أنها أقوى سيارة دفع رباعي كهربائية في تاريخ العلامة.

بالإضافة إلى أنه سوف يتم تجهيزها بمواصفات متطورة تتمثل في الآتي:-

الهيكل الخارجي منحوت بعناية فائقة؛ مما أسفر عن وجود إطلالة مبهرة لها.

أضافت تويوتا كسوة بلاستيكية مميزة على جوانب العجلات المعدنية الضخمة.

جميع المصابيح الأمامية والخلفية LED، تمتد في شكل انسيابي، لتصل إلى الجهة العلوية من رفارف السيارة الجانبية.

المقصورة الداخلية واسعة وأنيقة جدًا.

تم إضافة عددًا متنوعًا ومختلفًا من أنظمة مساعدة السائق، مثل Toyota Safety Sense.

تم تجهيز السيارة بأحدث التقنيات التكنولوجية المستوحاة من تويوتا بريوس، ولكن أكثر تطورًا عن الأخيرة.

السعر المتوقع لسيارة تويوتا bZ5x 2025

لم تُعلن شركة “تويوتا” عن السعر الحقيقي لهذه السيارة، لكن توقع عدد من خبراء السيارات بأن سعر سيارة bZ5x 2025 العائلية سيكون كالآتي:-