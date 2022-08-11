سيارة تويوتا يارس 2023 toyota yaris بالسعودية “الوحش الياباني” تعرف علي المواصفات والأسعار

تعد شركة تويتا اليابانية من أهم الشركات المصنعة للسيارات التي تنافس العديد من أنواع السيارات الأخرى بالأسواق، ولقد أصدرت الشركة حديثًا سيارة تويوتا يارس 2023 toyota yaris، ولقد تم طرحها بالأسواق في العديد من الدول العربية، منهم المملكة العربية السُّعُودية، حيث تحمل هذه السيارة الكثير من المواصفات والخصائص التي تجعلها من أكثر السيارات التي يقبل عليها العديد من الأفراد في السُّعُودية على شرائها، وسوف نوضح لكم مواصفات ومميزات السيارة وأسعارها بالسعودية.

مواصفات سيارة تويوتا يارس 2023 toyota yaris

ونتابع معكم أهم المواصفات والخصائص التي تتمتع بها سيارة تويوتا يارس 2023 toyota yaris في السُّعُودية، وتجعلها من أكثر السيارات المنافسة للسيارات الأخرى في معارض السيارات بالسعودية وهي كالتي:

تتمتع هذه السيارة بمحرك بنزين ذو سَعَة لتر ونصف، مما يجعلها تتحمل القيادة لمسافات طويلة.

تتمتع السيارة أيضا بشكل جذاب ورياضي يناسب جميع الأشخاص وبألوان مختلفة.

تصل السيارة إلى سرعات عالية حيث أنها تتحمل إلى قوة ١٠٥ حصان، بالإضافة إلى أنها تصل لسرعة كبيرة بحد أقصي ١٨٠ كيلومتر في الساعة.

مزودة سيارة تويوتا يارس 2023 أيضا بإضاءة أمامية عالية حيث أنه يوجد بها مصابيح هالوجين التي تعطي إضاءة عالية ووضحه من الأمام.

كما أنه يوجد بداخل السيارة شاشة عرض ليستمتع الركاب بالمشاهدة للبرامج والأفلام، بالإضافة إلى أنه يوجد بها وصلة usb

كما أنه من أهم خصائص هذه السيارة أنها مزودا بوسائل أمان جيدة في حالة وقوع أي حوادث.

أسعار سيارة toyota yaris بالسعودية

يبحث العديد من الأشخاص عن أسعار سيارة تويوتا يارس 2023 toyota yaris في السُّعُودية، حيث تعمل هذه السيارة بمثابة قوة وسرعة وأداء وشكل جذاب في نفس الوقت، ولذلك يريد الأشخاص بالسعودية التعرف على ثمن السيارة، وإليكم أسعار أنواع السيارات toyota yaris: