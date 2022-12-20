سيارة تويوتا كامري 2021 بالسعودية أرخص السيارات الموفرة نموذج للسيارة العائلية

سيارة تويوتا كامري 2021 من أشهر أنواع السيارات في المملكة العربية السعودية وتعتبر أيضا سيارات تويوتا كامري من أكثر السيارات الاعتمادية رخيصة الثمن وذات تصنيع مميز فتمتلك بدي خارجي قوي بهيكل بفئات متعددة السيدان، وخلال تلك الفترة يكثر البحث عن سيارات تويوتا المتوفرة بالسوق السعودي بسعر منخفض سواء كان في معارض السيارات المستعملة أو وكلاء السيارات.

سعر تويوتا كامري 2021 في السعودية

تمتاز السيارة بعدة مواصفات هامة من أهمها محرك السيارة فهو من أنواع المحركات رباعي الأسطوانات، حيث يأتي المحرك بسعة 2500 سي سي، ويولد المحرك قوة تصل إلى 215 حصان، كما أن المحرك يعمل بعزم دوران 221 نيوتن لكل متر، ومن مزايا المحرك بأنه متصل بناقل حركة أوتوماتيك، وبالنسبة إلى سعر السيارة فانه يتراوح ما بين 40 ألف ريال سعودي إلى 68 ألف ريال سعودي.

مواصفات أنظمة أمان سيارة كامري 2021

تمتاز السيارة بعدة أنطمة أمان لما تهم السوق السعودي للسيارات. حيث من أهم ما يتوفر بالسيارة وسائد الأمان الهوائية والتي تتواجد في السيارة من الأمام والجوانب. كما أنها تمتاز بنظام فرامل مانع الانزلاق والذي يعمل على منع انزلاق السيارة في الطرق الممطرة. نظام أيضا توازن السيارة أثناء السير السريع الكتروني. يتوفر بالسيارة قدرة توزيع الفرامل بشكل الكتروني. كما ان بها نظام أحزمة أمان أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، مثبت سرعة.

سيارة تويوتا كامري 2021 بالسوق السعودي

ابعاد السيارة الخارجية يبلغ طول السيارة 4885 مم يبلغ عرض السيارة كامري 1840 مم طول قاعدة عجلات السيارة 2824 مم ارتفاع السيارة 1445 مم سعة شنطة السيارة 427 لتر

مواصفات كماليات سيارة تويوتا كامري 2021

تتضمن السيارة إلى وجود بعض من الكماليات من وجود كاميرا جانبية أوتوماتيك يتواجد بها نظام إشارات التفاف، كما بها نظام تحذير السيارة عند مغادرة المسار التي تستقله ونظام المساعدة في البقاء بالمسار، وتحذير مع وجود اصطدام أمامي، وبرنامج الكشف التلقائي في حالة الطوارئ، كما أن السيارة بها مكيف هواء بارد، كما أن زجاج السيارة كهربائي، مدخل USB، و نظام صوت بنقل بلوتوث، كما أن السيارة بها فتحة سقف بانوراما بنفس لون السيارة.

مواصفات تطوير سيارة تويوتا كامري 2021