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سيارة تويوتا سيكويا 2024 آخر إبداعات شركة تويوتا

شذى علي

تعتبر سيارة تويوتا سيكويا 2024 واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي أنتجتها شركة تويوتا في الآونة الأخيرة؛ حيث إن الشركة أجرت عليها العديد من التعديلات والتحديثات، هذا وقد جمعت السيارة بين قوة الأداء وفخامة التصميم؛ لذلك من خلال موقعنا سوف نعرض لكم مواصفات وسعر هذه السيارة. 

المواصفات الأدائية للمحرك 

أكدت تويوتا بأن سيارة تويوتا سيكويا 2024 هي الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود؛ وذلك بفضل تطوير محركها لينتج عنه الأرقام الأدائية الآتية:-

نوع المحرك  محرك تيربو على شكل V سداسي الأسطوانات. 
سعة المحرك  3.5 لترًا.
القوة الحصانية  قوة تُعادل طاقة 437 حصانًا. 
عزم الدوران  يصل إلى 790 نيوتن لكل متر. 
ناقل الحركة  أوتوماتيك. 
نوع الوقود بنزين. 
قوة السحب  4100 كيلو جرام. 

سمات ومزايا سيارة تويوتا سيكويا 2024 الجديد

حصلت سيارة تويوتا سيكويا موديل 2024 على الكثير من التعديلات والتحديثات، والتي قد تتمثل في الآتي:-

  • تحتوي السيارة على مجموعة ناقل حركة هجينة متطورة، قادرة على الجمع بين الكهرباء والبنزين بشكل أفضل. 
  • تحتوي السيارة على مصابيح أمامية وخلفية ليد مُميزة للغاية. 
  • المقصورة الداخلية شديدة الفخامة، بالإضافة إلى أنه قد تم تصنيع كسوة المقاعد من القماش والجلد معًا.

سعر سيارة تويوتا سيكويا 2024 في السعودية 

جميع نسخ وفئات سيارة تويوتا سيكويا 2024 في المملكة العربية السعودية، متوفرة لدى الوكيل الرسمي لها وهو شركة عبد اللطيف جميل للسيارات، وذلك بالأسعار الآتية:-

موديل السيارة  السعر شامل الضريبة 
تويوتا سيكويا موديل 2024 فئة SR5 4X2 224,231 ريالًا سعوديًا. 
تويوتا سيكويا موديل 2024 فئة SR5 4X4 235,481 ريالًا سعوديًا. 
تويوتا سيكويا موديل 2024 فئة ليمتد 4X4 259,481 ريالًا سعوديًا. 
تويوتا سيكويا موديل 2024 فئة بلاتينيوم 4X2 271,481 ريالًا سعوديًا. 
تويوتا سيكويا موديل 2024 فئة بلاتينيوم 4X4 282,731 ريالًا سعوديًا. 
تويوتا سيكويا موديل 2024 فئة TRD Pro 4X4 293,981 ريالًا سعوديًا. 
تويوتا سيكويا موديل 2024 فئة Capstone 4 × 2 287,981 ريالًا سعوديًا. 
تويوتا سيكويا موديل 2024 فئة 4X4 299,230 ريالًا سعوديًا. 

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عن الكاتب:
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شذى علي

كاتبة مقالات لدي كبرى المواقع العربية، درست اللغة العربية لمدة أربع سنوات، شغوفة بالتعليم والتعلم دائمًا، أسعى إلى إثراء المواقع بالمعلومات العلمية الدقيقة في أكثر من مجال.

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