سيارة تويوتا سيكويا 2024 آخر إبداعات شركة تويوتا

تعتبر سيارة تويوتا سيكويا 2024 واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي أنتجتها شركة تويوتا في الآونة الأخيرة؛ حيث إن الشركة أجرت عليها العديد من التعديلات والتحديثات، هذا وقد جمعت السيارة بين قوة الأداء وفخامة التصميم؛ لذلك من خلال موقعنا سوف نعرض لكم مواصفات وسعر هذه السيارة.

ا لمواصفات الأدائية للمحرك

أكدت تويوتا بأن سيارة تويوتا سيكويا 2024 هي الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود؛ وذلك بفضل تطوير محركها لينتج عنه الأرقام الأدائية الآتية:-

نوع المحرك محرك تيربو على شكل V سداسي الأسطوانات. سعة المحرك 3.5 لترًا. القوة الحصانية قوة تُعادل طاقة 437 حصانًا. عزم الدوران يصل إلى 790 نيوتن لكل متر. ناقل الحركة أوتوماتيك. نوع الوقود بنزين. قوة السحب 4100 كيلو جرام.

سمات ومزايا سيارة تويوتا سيكويا 2024 الجديد

حصلت سيارة تويوتا سيكويا موديل 2024 على الكثير من التعديلات والتحديثات، والتي قد تتمثل في الآتي:-

تحتوي السيارة على مجموعة ناقل حركة هجينة متطورة، قادرة على الجمع بين الكهرباء والبنزين بشكل أفضل.

تحتوي السيارة على مصابيح أمامية وخلفية ليد مُميزة للغاية.

المقصورة الداخلية شديدة الفخامة، بالإضافة إلى أنه قد تم تصنيع كسوة المقاعد من القماش والجلد معًا.

سعر سيارة تويوتا سيكويا 2024 في السعودية

جميع نسخ وفئات سيارة تويوتا سيكويا 2024 في المملكة العربية السعودية، متوفرة لدى الوكيل الرسمي لها وهو شركة عبد اللطيف جميل للسيارات، وذلك بالأسعار الآتية:-