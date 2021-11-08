مواصفات تويوتا اف جي كروزر 2022 سيارة الشباب المُذهلة وميزات غير مسبوقة
تويوتا اف جي كروزر 2022 من أحدث إصدارات السيارات الرياضية المفعمة بروح الشباب من شركة تويوتا، فهي تتمتع بمواصفات فاخرة وتصميم خارجي أنيق ومتناسق تمامًا مع ذوق الشباب، كما أنه مصممة داخليًا بكامل الرفاهيات وأنظمة الحماية وتسهل عملية التحكم الذاتي في السيارة لمساعدة القائد على الاستمتاع بقيادة مريحة طول الطريق، فهي مؤمنة ومتكاملة المواصفات من حيث أنظمة الأمان والسلامة التي تضمن السير بسلاسة عبر جميع أنواع الطرقات منها الوعرة ومنها الطرق السريعة، وسوف نتعرف سويًا على أهم مواصفات ومزايا سيارة TOYOTA اف جي كروزر 2022.
مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022
- سيارة قيادية ذات تصميم مذهل يتسم بالقيادة والعملية والقوة ويناسب تمامًا روح الشباب.
- تتمتع السيارة بمحرك 6 سلندر، وهذا إن دل على شيء فهو قوة المحرك وسهولة الحركة وإمكانية التحكم الكامل أثناء القيادة.
- يأتي المحرك بسعة 4.0 لتر، كما يبلغ عزم الدوران 380 نيوتن/متر، أما عن أقصى قوى للمحرك 268 حصان و5600 د. د.
- السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك يعمل بـ 5 سرعات مختلفة.
- السيارة تعمل بنظام الدفع الرباعي 4 × 4 كما أنها تتميز بالخفة والرشاقة أثناء الحركة.
- مزودة بقفل خاص من نوع ديفرانس في الخلف، لسهولة الخروج من الرمال.
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مميزات تويوتا اف جي كروزر 2022
تتمتع السيارة بعدة مميزات تنقلها لمكانة أعلى بين منافسيها، وذلك من حيث الجودة في الأداء والجودة في اختيار الخامات المستخدمة في التصميم الخارجي، والتصميم الداخلي للمقصورة الداخلية.
- أغلب عناصر المقصورة الداخلية مغطاة بطبقة من المطاط، ويضمن ذلك للسائق والركاب المتانة والعملية من حيث سهولة التنظيف، والمتانة، كما أنه مضاد للماء.
- السيارة مزودة بـ باب خلفي شاسع، وذلك يسهل من عملية التحميل السريع داخل السيارة.
- المصدات المتوفرة بالسيارة توفر للمستخدم راحة وأمان، حيث تخفف من أثر التصادم وخاصةً أُثناء القيادة على الطرق الوعرة والغير ممهدة.
- بإمكان السائق مراقبة ما يحدث في المحيط الخلفي من السيارة من خلال كاميرا خلفية تسهل على السائق مراقبة الطريق وتجنبه التصادم.
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- تتمتع السيارة بنظام صوتي هادئ وانسيابي بالإضافة إلى السماعات القوية والمدمجة من نوع Sub-Woofer، كما تدعم مدخل USB ومشغل أسطوانات.
- السيارة مدعومة بنظام الزحف الذي يعزز من أداء السيارة في الطرقات الوعرة.
- تُدعم السيارة بنظام وسائد وستائر هوائية لضمان سلامة الركاب.
- تعمل السيارة بنظام التحكم في الجر، والذي يضمن منع انزلاق العجلات تحت أي ظرف، فيوفر تحكم أكبر في القيادة.
- نظام فرامل EBD للتحكم في قوة الفرامل من خلال حساسات منخصصة بذلك.