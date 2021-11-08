مواصفات تويوتا اف جي كروزر 2022 سيارة الشباب المُذهلة وميزات غير مسبوقة

تويوتا اف جي كروزر 2022 من أحدث إصدارات السيارات الرياضية المفعمة بروح الشباب من شركة تويوتا، فهي تتمتع بمواصفات فاخرة وتصميم خارجي أنيق ومتناسق تمامًا مع ذوق الشباب، كما أنه مصممة داخليًا بكامل الرفاهيات وأنظمة الحماية وتسهل عملية التحكم الذاتي في السيارة لمساعدة القائد على الاستمتاع بقيادة مريحة طول الطريق، فهي مؤمنة ومتكاملة المواصفات من حيث أنظمة الأمان والسلامة التي تضمن السير بسلاسة عبر جميع أنواع الطرقات منها الوعرة ومنها الطرق السريعة، وسوف نتعرف سويًا على أهم مواصفات ومزايا سيارة TOYOTA اف جي كروزر 2022.

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

سيارة قيادية ذات تصميم مذهل يتسم بالقيادة والعملية والقوة ويناسب تمامًا روح الشباب.

تتمتع السيارة بمحرك 6 سلندر، وهذا إن دل على شيء فهو قوة المحرك وسهولة الحركة وإمكانية التحكم الكامل أثناء القيادة.

يأتي المحرك بسعة 4.0 لتر، كما يبلغ عزم الدوران 380 نيوتن/متر، أما عن أقصى قوى للمحرك 268 حصان و5600 د. د.

السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك يعمل بـ 5 سرعات مختلفة.

السيارة تعمل بنظام الدفع الرباعي 4 × 4 كما أنها تتميز بالخفة والرشاقة أثناء الحركة.

مزودة بقفل خاص من نوع ديفرانس في الخلف، لسهولة الخروج من الرمال.

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مميزات تويوتا اف جي كروزر 2022

تتمتع السيارة بعدة مميزات تنقلها لمكانة أعلى بين منافسيها، وذلك من حيث الجودة في الأداء والجودة في اختيار الخامات المستخدمة في التصميم الخارجي، والتصميم الداخلي للمقصورة الداخلية.