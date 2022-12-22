عملاق الطرق الوعرة سيارة تويوتا اف جي 2023 Toyota FJ Cruiser الإصدار الأخير

سيارة تويوتا اف جي 2023 والتي تعد من أشهر السيارات في العالم ولها تاريخ عريق في عالم السيارات، لا تزال السيارة تُباع في الكثير من البلاد حول العالم لما لها من مزايا وتجهيزات عالية، ربما بسبب تصميمها الكلاسيكي الفخم الذي يجذب الكثير إليها، واليوم سنتحدث عن مواصفات سيارة تويوتا اف جيه كروزر 2023 وسعرها في المملكة العربية السعودية.

أداء ومحرك تويوتا اف جي 2023 الجديدة

محرك 6 اسطوانات سعة المحرك 4.00 لتر القوة القصوي 268 حصان لــ (5600 دورة× دقيقة) عزم الدوران 380 نيوتن/ متر (4400 دورة× الدقيقة) ناقل حركة أوتوماتيك 5 سرعات نظام الدفع رباعي (مؤقتات خفيفة وثقيلة)

أبعاد السيارة

الطول 4670 مم العرض 1905 مم الارتفاع 1830 مم

المواصفات الخارجية

تقدم تويوتا اف جي كروزر موديل 2023 أخر إصدار في المملكة العربية السعودية من خلال الوكيل الرسمي لها في سوق السيارات السعودي وهي “شركة عبد اللطيف جميل للسيارات”، تتميز بتصميمها الكلاسيكي البسيط ومن أبرز مواصفاتها الخارجية كالتالي:

شبكة أمامية في المنتصف من الكروم مصابيح أمامية هالوجين مزودة بإشارات كلاسيكية الأبواب يتم فتحها بالعكس المرايا الجانبية كبيرة مزودة بالإشارة الهالوجين الرقيقة الإطارات مصممة للطرق الوعرة والعادية تصميم الرينجات مثل التصميم السابق الكلاسيكي

المواصفات الداخلية

الأبواب كبيرة الحجم عجلة القيادة ذات تصميم رياضي المقاعد الأمامية والخلفية مصنوعة من القماش عالي الجودة الصندوق الخلفي كبير للغاية ويتسع لوضع الكثير من الأغراض

وسائل الأمان والسلامة

شاشة بالمرآة الداخلية نظام مثبت للسرعة فرامل مانعة للانزلاق ABS دعم التحكم بالتوازن VSC نظام السيطرة على الانزلاق A-TRC نظام مراقبة للضغط في الإطارات

سعر سيارة تويوتا اف جيه كروزر 2023 في السعودية