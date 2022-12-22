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عملاق الطرق الوعرة سيارة تويوتا اف جي 2023 Toyota FJ Cruiser الإصدار الأخير

معز الصافي

سيارة تويوتا اف جي 2023 والتي تعد من أشهر السيارات في العالم ولها تاريخ عريق في عالم السيارات، لا تزال السيارة تُباع في الكثير من البلاد حول العالم لما لها من مزايا وتجهيزات عالية، ربما بسبب تصميمها الكلاسيكي الفخم الذي يجذب الكثير إليها، واليوم سنتحدث عن مواصفات سيارة تويوتا اف جيه كروزر 2023 وسعرها في المملكة العربية السعودية.

عملاق الطرق الوعرة سيارة تويوتا اف جي 2023 Toyota FJ Cruiser الإصدار الأخير

أداء ومحرك تويوتا اف جي 2023 الجديدة

محرك 6 اسطوانات
سعة المحرك 4.00 لتر
القوة القصوي 268 حصان لــ (5600 دورة× دقيقة)
عزم الدوران 380 نيوتن/ متر (4400 دورة× الدقيقة)
ناقل حركة أوتوماتيك 5 سرعات
نظام الدفع رباعي (مؤقتات خفيفة وثقيلة)

عملاق الطرق الوعرة سيارة تويوتا اف جي 2023 Toyota FJ Cruiser الإصدار الأخير 1 22/12/2022 - 11:35 ص

أبعاد السيارة

الطول 4670 مم
العرض 1905 مم
الارتفاع 1830 مم

عملاق الطرق الوعرة سيارة تويوتا اف جي 2023 Toyota FJ Cruiser الإصدار الأخير 2 22/12/2022 - 11:35 ص

المواصفات الخارجية

تقدم تويوتا اف جي كروزر موديل 2023 أخر إصدار في المملكة العربية السعودية من خلال الوكيل الرسمي لها في سوق السيارات السعودي وهي “شركة عبد اللطيف جميل للسيارات”، تتميز بتصميمها الكلاسيكي البسيط ومن أبرز مواصفاتها الخارجية كالتالي:

شبكة أمامية في المنتصف من الكروم
مصابيح أمامية هالوجين مزودة بإشارات كلاسيكية
الأبواب يتم فتحها بالعكس
المرايا الجانبية كبيرة مزودة بالإشارة الهالوجين الرقيقة
الإطارات مصممة للطرق الوعرة والعادية
تصميم الرينجات مثل التصميم السابق الكلاسيكي
عملاق الطرق الوعرة سيارة تويوتا اف جي 2023 Toyota FJ Cruiser الإصدار الأخير 3 22/12/2022 - 11:35 ص
2011 Toyota FJ Cruiser
عملاق الطرق الوعرة سيارة تويوتا اف جي 2023 Toyota FJ Cruiser الإصدار الأخير 4 22/12/2022 - 11:35 ص
عملاق الطرق الوعرة سيارة تويوتا اف جي 2023 Toyota FJ Cruiser الإصدار الأخير

المواصفات الداخلية

الأبواب كبيرة الحجم
عجلة القيادة ذات تصميم رياضي
المقاعد الأمامية والخلفية مصنوعة من القماش عالي الجودة
الصندوق الخلفي كبير للغاية ويتسع لوضع الكثير من الأغراض

عملاق الطرق الوعرة سيارة تويوتا اف جي 2023 Toyota FJ Cruiser الإصدار الأخير 5 22/12/2022 - 11:35 صعملاق الطرق الوعرة سيارة تويوتا اف جي 2023 Toyota FJ Cruiser الإصدار الأخير 6 22/12/2022 - 11:35 ص

وسائل الأمان والسلامة

شاشة بالمرآة الداخلية
نظام مثبت للسرعة
فرامل مانعة للانزلاق ABS
دعم التحكم بالتوازن VSC
نظام السيطرة على الانزلاق A-TRC
نظام مراقبة للضغط في الإطارات

سعر سيارة تويوتا اف جيه كروزر 2023 في السعودية

فئة إف جي STD بسعر 147.660 ريال سعودي
فئة إف جي 1 بسعر 158.355 ريال سعودي
فئة إف جي 2 بسعر 168.360 ريال سعودي
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معز الصافي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم ملعومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والإطلاع مافضل تغطية الأحداث السياسية.

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