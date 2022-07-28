سيارة بوغاتي لا فواتور نوار الوحيدة من نوعها سعر ومواصفات سيارة الأحلام

في أواخر عام 2019 تم الكشف عن عزم الشركة المصنعة لأفخر أنواع السيارات عن البدء في صناعة سيارة بوغاتي لا فواتور نوار، حيث تعد الأولى والأخيرة من نوعها واستغرقت صناعتها عدة سنوات، وتُصنف السيارة بأنها السيارة الأغلى في العالم حيث بلغ سعر بيعها حدود الخيال، وقد حرصت الشركة المنتجة على صناعة سيارة واحدة فقط منها لتكون حديث الساعة على مدار الأعوام الماضية، وقد تميزت بمظهرها الخارجي الأسود اللامع الذي ليس له أي مثيل على الإطلاق بين السيارات السوداء التي تمت صناعتها على مر التاريخ وحتى يومنا هذا.

مواصفات سيارة بوغاتي لا فواتور نوار

تأتي سيارة Bugatti La Voiture Noire بمحرك رباعي W16 والذي تبلغ سعته 8.0 لتر، ومن الجدير بالذكر أنه ذات المحرك المتوفر بداخل سيارة الشيرون.

وبالنسبة لقوة المحرك تبلغ 1479 حصان، وعزم دوران المحرك يبلغ 1600 نيوتن للمتر، مع وجود إطارات للسيارة رائعة الشكل والتصميم وقوية المتانة.

وتأتي السيارة أيضاً بـ 6 أطراف عادم، وخلال 6 ثوان فقط من انطلاقها تصل سرعتها إلى حوالي 100 كيلو متر، ومن الخلف تميز التصميم الخاص بها باسم العلامة التجارية للسيارة مع علامة ضوئية كبيرة فضلاً عن التصميم الخارجي الساحر لكل الناظرين إليه، حيث تعد السيارة بمثابة تحفة فنية.

مميزات فريدة للتصميم الخارجي للسيارة

طول السيارة كبير للغاية حيث يتخطى طول سيارة طراز شيرون بمقدار 17.7 بوصة فهي سيارة عملاقة، فضلاً عن تصميم الشبك الأمامي لها الذي تم تصميمه بطريقة ثلاثية الأبعاد، وجاء طلاء السيارة باللون الأسود اللامع خاطفاً للقلوب فهي سيارة ساحرة من المقام الأول، إلى جانب التصميم من مادة الكربون المصقول، ويوجد بالسيارة نظام تبريد داخلي قوي للغاية.

سعر بيع سيارة بوغاتي لا فواتور نوار

من اللحظة الأولى لإطلاق الشركة للسيارة جاءت الأغلى سعراً عالمياً، حيث يبلغ سعر البيع العالمي لها 19 مليون دولار أمريكي وبهذا تعتبر السيارة الأولى التي تباع بهذا الرقم، ويعادل هذا الرقم بالعملة السعودية ما بين 71 مليون ريال سعودي وحتى 80 مليون ريال سعودي.