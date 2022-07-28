سيارة بورشه كايين porsche cayenne 2022 المواصفات والمميزات والعيوب والأسعار

تقدم بورش كايين 2022 تجربة أداء متميزة مع مقصورة فاخرة ومريحة تجعلك تبتسم في كل مرة تدخل فيها، بالإضافة إلى التصميم الخارجي الذي يجذب كل من يراه، وهذا هو السبب في أنها واحدة من أروع سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم، وسنقدمها لك اليوم أثناء هذه المراجعة.

التصميم

تتميز سيارة بورش كايين 2022 بتصميم رياضي ، لا سيما في نسخة الكوبيه التي تأتي بسقف مائل بحدة ناحية الخلف، لكنها تحافظ في الوقت نفسه على نمط تصميم بورش الشهيرة التي تتضمن واجهة أمامية مع مقاعد LED باهرة وفتحات تهوية كبيرة مع عجلات رياضية مزودة بأقراص مكابح رياضية حمراء اللون، تلفت الانتباه إليها وتظهر قدراتها قبل أن تتحرك.

في الخلف، يمكنك رؤية مصابيح بورش الرفيعة المتصلة بشريط أسود يحمل اسم العلامة التجارية الألمانية بأحرف متباعدة، بالإضافة إلى وجود مشتت خلفي يتضمن أنابيب عادم مزدوجة لتكون بمثابة التوقيع الأخير لعظمة هذه السيارة الألمانية.

المقصورة والتقنيات

ستجد داخل سيارة بورش كايين 2022 مستوى مذهلاً من الفخامة والرفاهية، حيث تظهر الجلود الفاخرة والمواد الراقية في كل مكان، تظهر بوضوح في المقاعد المكسوة بالجلد، والتي تدعم تعديل الوضع الأمامي في ثماني اتجاهات، مع مساحات أمامية وخلفية ممتازة للرأس والقدم ومستوى عالٍ من الراحة خاصة للظهر لجميع الركاب ولكن يجب توخي الحذر عند دخول المقصورة في نسخة الكوبيه بسبب السقف المنخفض، لكن المقصورة مريحة ورحبة في جميع الفئات والإصدارات.

أما فيما يتعلق بالتقنيات، هناك شاشة لمس وسطية مقاس 12.3 بوصة للتحكم في نظام المعلومات والترفيه، مع شاشة عدادات رقمية مقاس 7 بوصات كجزء من نظام Porsche Communication تدعم الملاحة و Apple CarPlay، بالإضافة إلى خيار الحصول على ترفيه خلفي يتكون من شاشتين تعمل باللمس مقاس 10 بوصات ويوجد العديد من الميزات الاختيارية الأخرى، بما في ذلك نظام صوتي فاخر من نوع Bose بسعة 14 مكبرًا أو 21 مكبر صوت من Burmester، مع إمكانية الحصول على مكيف هواء رباعي بدلا من المزدوج في الفئة القياسية، فضلا عن فتحة سقف بانورامية.

الأمان

حصلت سيارة بورش كايين 2022 على أعلى تصنيف 5 نجوم من الهيئة الأوروبية لاختبار سلامة السيارات Euro NCAP، فهي تأتي مع مجموعة من تقنيات السلامة المختلفة كنظام تثبيت السرعة المتكيف، والمساعدة في الحفاظ على المسار، والتحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي وتقنيات مساعدة ركن السيارة.

المحركات

أخيرًا، ننتقل إلى مميزات محركات بورش كايين 2022 والتي تضم 3 أنواع من الخيارات على النحو التالي:

محرك V6 بسعة 3 لترات تيربو بقوة 335 حصانًا ومتوسط ​​استهلاك وقود يبلغ 9كم/ لتر.

V6 سعة 9 لتر مزدوج التيربو بقوة 434 حصانًا ومتوسط استهلاك وقود يصل إلى 12.3 كم/لتر.

محرك V8 سعة 4 لتر، تيربو مزدوج، بقوة 453 أو 567 أو 631 حصانًا، بمتوسط ​​استهلاك للوقود يبلغ 2كم/لتر.

جميع المحركات متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من ثماني سرعات مع نظام دفع رباعي قياسي.

العيوب

من سلبيات بورش كايين 2022 قدومها بمساحة أمتعة أقل من المنافسين وشاشة وسطية تعمل باللمس تشتت انتباه السائق، مع ارتفاع أسعار العديد من الميزات المهمة التي تأتي اختيارية كنظام التعليق الهوائي، وهو أمر ضروري لأولئك الذين يجدون نظام التعليق القياسي صعبا للغاية.

الأسعار

تبدأ أسعار بورش كايين 2022 في السعودية من 395 ألف ريالًا بعد الضريبة، فيما يبدأ السعر العالمي من 69 ألف دولارًا.