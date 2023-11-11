سيارة بوجاتي ديفو 2024 الآن بمواصفات خيالية وقوة غير محدودة

طرحت الشركة العالمية “بوجاتي ديفو” فيديو توضيحي لأحدث سيارة لها وهي بوجاتي ديفو 2024، والذي حتمًا سوف يجعلك تتوقف قليلًا أمام هذه التحفة النادرة، التي انفردت بإطلالة فريدة ومميزة؛ لذلك من خلال موقعنا سوف نلقي الضوء على أهم المواصفات الأدائية المتوقعة لهذه السيارة، ومن ثَم أبرز التجهيزات الجديدة بها.

المواصفات الديناميكية للمحرك

تُعرف سيارات بوجاتي بقوتها المذهلة وسرعتها الفائقة؛ نسبةً إلى محركاتها ذات الأداء القوي، وفي سيارة بوجاتي ديفو 2024 تم تطوير محركها لينتج عنه الأرقام الأدائية الآتية:-

نوع المحرك محرك بنزين مزود ب 16 أسطوانة، بالإضافة إلى 4 صمامات لكل أسطوانة. سعة المحرك 7,993 سم مكعب. القوة الحصانية تُقدر بحوالي 1500 حصان. عزم الدوران يصل إلى 1600 نيوتن لكل متر. نوع الدفع دفع رباعي. معدل استهلاك الوقود تستهلك السيارة حوالي 22.32 لترًا من الوقود لقطع مسافة 100 كم. معدل التسارع تتسارع السيارة من السكون حتى الوصول إلى 100 كيلو متر خلال 2.4 ثانية. السرعة القصوى تصل إلى 62 ميلًا في الساعة. ناقل الحركة أوتوماتيكي يعمل بسبع سرعات بنظام DSG.

أهم مزايا سيارة بوجاتي ديفو 2024

يطلق العديد من خبراء السيارات على سيارات بوجاتي بأنها مخيفة؛ وذلك لما تحتوي عليه من مواصفات وتقنيات حديثة متطورة، تتمثل في الآتي:-