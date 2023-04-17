سيارة grand-wagoneer 2023 الجديدة تصل الى السّعودية/ شاهد صور السيارة من الداخل والخارج

استقبل سوق السيارات السعودي الأيقونة الأمريكية ذات الدفع الرباعي grand-wagoneer 2023 الجديدة كلياً، بتصميمها المبتكر والتي تأتي بقدرات أسطورية لتصنع عالم جديد من الرفاهية والراحة، حيث تعد من أكثر سيارات الدفع الرباعي فخامةً وتقدّماً في التقنية في تاريخ علامة “جيب” الممتد على مدى 80 عامًا.

سيحظى عشاق السيارات في المملكة العربية السعودية فرصة اختبار سيارة grand-wagoneer 2023 وتجربة قدراتها الفائقة وتجربة أنظمة الدفع الرباعي الثلاثة، وديناميكية القيادة الاستثنائية والأداء القوي والتقنيات الحديثة وأنظمة الأمان المتقدمة مع أعلى مستويات الراحة في السيارة، وتعد من السيارات العائلية حيث تتسع لـ8 ركاب بتصميم مميز حديث وأنيق.

مواصفات سيارة grand-wagoneer 2023

المحرك:

محرك 6 أسطوانات متتالية بسعة 3.0 لتر مع شاحن “توربيني” – دفع بالعجلات الأربعة.

علبة السرعة:

“أوتوماتيك” 8 سرعات.

قوة المحرك:

493 حصان.

العزم:

678 نيوتن متر.

استهلاك الوقود:

10.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

السرعة القصوى:

200 كيلومتر بالساعة (محددة إلكترونياً).

تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للسيارات “تيرينس بيرن”

قال: <نحن سعداء بإطلاق سيارة grand-wagoneer 2023 الجديدة في السوق السعودية، إذ تتمتع هذه السيارة بخصائص فريدة وقدرات عالية على الطرق الوعرة وهذا ما يجعلها مثالية للاستخدام في البيئات الصعبة التي تتميز بها المملكة العربية السعودية، ونتوقع أن تحظى grand-wagoneer 2023 بإقبال كبير من قِبل العملاء في السوق السعودية، وأن تصبح واحدة من أكثر السيارات شعبية ضمن سيارات الدفع الرباعي الكبيرة والفخمة.> تصريحات المدير الإداري للعلامات الأمريكية في الشرق الأوسط “راكيش ناير”

قال “راكيش ناير”: <تُمثل سيارة grand-wagoneer 2023 الجديدة ولادة أيقونة أمريكية مميزة من جديد، إذ تم تصميمها وتصنيعها لتناسب منطقة الشرق الأوسط.>