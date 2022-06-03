سيارات مستعملة للبيع بالسعودية بـ7000 ريال كاش أو بالتقسيط وبحالة جيدة
تم توافر عدد كثير من السيارات المستعملة والمتاحة داخل المملكة العربية السعودية بأسعار تبدأ من 5000 ريال سعودي مع توافر إمكانية التقسيط للسيارات والتي تتناسب مع الدخل الشهري للأسرة التي تحتاج إلى وجود سيارة ذات مميزات وبحالة جيدة.
للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل 2003
- تأتي السيارة تويوتا كورولا بناقل حركة أوتوماتيك.
- عداد المسافات المقطوعة بلغ 139000 كيلو متر.
- السيارة تويوتا كورولا موجودة في مدينة المدينة المنورة.
- اللون الخارجي للسيارة أبيض.
- الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.
- السيارة بها مكيف وراديو كاسيت ومشغل دي في دي ومدخل يو إس بي وبلوتوث.
- السيارة تويوتا كورولا موديل 2003 مستعملة بسعر 7000 ريال سعودي كما يمكنك تقسيطها بمقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.
- يمكنك الحصول على السيارة تويوتا كورولا عن طريق الإتصال على الرقم التالي: 00966582122736.
للبيع سيارة هيونداي إلنترا مستعملة موديل 2015
- تأتي السيارة هيونداي إلنترا بناقل حركة أوتوماتيك.
- عداد المسافات المقطوعة بلغ 78000 كيلو متر.
- السيارة هيونداي إلنترا موجودة في مدينة القصيم.
- الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.
- اللون الخارجي للسيارة أحمر.
- السيارة بها فتحة سقف وفرش جلد ومكيف وباور وريموت كنترول.
- السيارة بها نوافذ أمامية وخلفية كهربائية بالإضافة إلى وجود زجاج فاميه.
- السيارة بها نظام الركن الذكي للسيارة ومشغل إسطوانات ومرايات ضم وإغلاق.
- السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل وكاميرا خلفية.
- السيارة هيونداي إلنترا موديل 2015 بسعر 15000 ريال سعودي ويمكنك الحصول عليها بالتقسيط بمقدم 2500 ريال سعودي وبقسط شهري 500 ريال سعودي.
- يمكنك الحصول على السيارة عن طريق الإتصال على الأرقام التالية: 0580495632 أو 00966580495632.