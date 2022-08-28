سيارات مستعملة للبيع في السعودية تبدأ بسعر 7000 ريال سعودي 

رشا حبشي مصرية، حاصلة على دبلومة مهنية في الصحافة والإعلام، حاصلة على كارنية النقابة العامة للصحافة والإعلام المصري، حاصلة على كارنية استشاري اعلام؛ صحفية لدى جريدة الرأي العام "جريدة ورقية"، وعملت في أكثر من صحيفة إلكترونية، أهتم بالتغطية المباشرة للأخبار، ولدت في الإسكندرية 24 أغسطس، وأقيم بالإسكندرية