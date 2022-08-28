سيارات مستعملة للبيع في السعودية تبدأ بسعر 7000 ريال سعودي
مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في المملكة العربية السعودية بالفترة الحالية لجأ العديد من الأشخاص لشراء السيارات المستعملة بأسعار تتناسب مع الجميع وبأمكانيات مختلفة في سوق السيارات المستعملة بالسعودية، وهناك العديد من السيارات التي تنتمي لماركات عالمية ومعروفة يمكن شرائها بأسعار رخيصة مقارنةٍ بسعر السيارة الجديدة.
سيارة نيسان تيدا موديل ٢٠٠٨:
- سيارة نيسان تيدا ٢٠٠٨ تعرض داخل المعرض بسعر سبعة آلاف ريال سعودي للبيع كاش.
- إمكانيات سيارة نيسان تيدا ٢٠٠٨ رائعة لأنها تحتوي على ناقل حركة يعمل أتوماتيك، وماكينة تعمل بالوقود البنزين، وبعداد الممشى الخاص بها الذي لا يتعدى ٨٧ ألف كيلو متر.
- تتميز تلك السيارات المذهلة بلونها الأبيض، والجنوط والكاميرا الخلفية، والمرايات الأمامية ومقاعد للركاب، ومقعد السائق.
- سيارة نيسان تيدا ٢٠٠٨ تتواجد بمدينة عفيف، ويجب التواصل على الرقم +966582909792 لشراء هذه السيارة.
سيارة نيسان صني موديل ٢٠٠١:
- سيارة نيسان صني ٢٠٠١ تعرض داخل المعرض بسعر ثمانية ألف ونصف ريال سعودي للبيع كاش.
- إمكانيات سيارة نيسان صني رائعة لأنها تحتوي على ناقل حركة يعمل أتوماتيك، وماكينة تعمل بالوقود البنزين، وبعداد الممشى الخاص بها الذي لا يتعدى ٤,٤٥٢ كيلو متر.
- تتميز تلك السيارات المذهلة بلونها الأبيض, ومكيف خالي من أي عيوب وعالي البرودة، ونوافذ كهربائية خلفية، ونوافذ كهربائية أمامية، وراديو كاسيت.
- سيارة نيسان صني ٢٠٠١ تتواجد بمدينة الرياض، ويجب التواصل على الرقم 0531600220,+966531600220 لشراء هذه السيارة.
سيارة مازدا 6 موديل ٢٠٠٣:
- سيارة مازدا 6 ٢٠٠٣ تعرض داخل المعرض بسعر ١٢ ألف ريال سعودي للبيع كاش.
- إمكانيات سيارة مازدا 6 ٢٠٠٣ رائعة لأنها تحتوي على ناقل حركة يعمل أتوماتيك، وماكينة تعمل بالوقود البنزين، وبعداد الممشى الخاص بها الذي لا يتعدى ١٢٠ ألف كيلو متر.
- تتميز تلك السيارات المذهلة بلونها الفضي، والجنوط، والنوافذ الزجاجية، ومقاعد للركاب والسائق، وفرش قماش.
- سيارة مازدا 6 ٢٠٠٣ تتواجد بمدينة جدة، ويجب التواصل على الرقم +966595257810 لشراء هذه السيارة.