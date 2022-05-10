سيارات كيا للتنازل في السعودية أقساط تبدأ من 1000 ريال
يبحث العديد من الأشخاص عن شراء أفضل أنواع سيارات كيا للتنازل في المملكة العربية السعودية وبسعر مناسب؛ لذلك إليك بعض من أفضل العروض في السعودية وبأقساط تبدأ من 1000 ريال.
المحتويات
سيارات كيا للتنازل في السعودية
1- كيا ريو هاتشباك 2020 Lx. 1.4
|حالة المركبة
|مستعملة
|اللون
|فضي
|المدينة
|تتواجد المركبة في مدينة الدمام.
|جير السيارة
|أتوماتيك
|ممشى
|80 ألف كيلومتر.
|الموديل
|السيارة المعروضة موديل 2020.
|وقود السيارة
|بنزين
|القسط
|يبدأ القسط الشهري من 1068 ريال.
2- سيارات كيا للتنازل في السعودية كادينزا 2018 LX 3.3 Sedan
|حالة المركبة
|مستعمل
|اللون
|أبيض
|المدينة
|الرياض
|جير السيارة
|اتوماتيك
|ممشى
|80 ألف كيلومتر
|الموديل
|موديل المركبة 2018
|وقود السيارة
|بنزين
|الهيكل
|سيدان
|القسط
|القسط الشهري بدأ من 2038 ريال.
3- سيارة كيا سبورتاج MPI LX FWD للتنازل في السعودية
|حالة المركبة
|مستعملة
|اللون
|أحمر، وهو لون جريء يتماشى أكثر مع فئة الشباب الباحثين عن المغامرة، كما يلائم ذوق السيدات أيضًا.
|المدينة
|تبوك
|جير السيارة
|اتوماتيك
|ممشى
|110 ألف كيلومتر.
|الموديل
|السيارة المعروضة موديل 2020.
|وقود السيارة
|بنزين
|القسط
|يبدأ القسط الشهري من 1000 ريال.
4- سيارة كيا موهافي
|حالة المركبة
|مستعملة
|اللون
|أبيض
|المدينة
|الخرج
|جير السيارة
|اتوماتيك
|مشى
|25 ألف كيلومتر
|الموديل
|السيارة المعروضة موديل 2019
|وقود السيارة
|بنزين
|القسط
|يبدأ القسط الشهري من 2000 ريال.
5- سيارات كيا للتنازل في السعودية موديل أوبتيما
|الحالة
|مستعملة
|المدينة
|نجران
|اللون
|أسود
|جير السيارة
|اتوماتيك
|الموديل
|2018
|وقود السيارة
|بنزين
|ممشى
|155000
|قسط شهري
|1000 ريال
6- سيارات كيا للتنازل في السعودية موديل كيا سبورتاج 2018
|الحالة
|مستعملة
|المدينة
|تبوك
|اللون
|أبيض
|جير السيارة
|اتوماتيك
|موديل
|2018
|الوقود
|بنزين
|ممشى
|180 ألف كم
|القسط
|يبدأ من 1000 ريال
وسائل الأمان في مركبات كيا
تتمتع سيارات كيا الحديثة بعدد وفير من وسائل الأمان مثل:
- نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS.
- نظام توزيع قوة الفرامل EBD.
- وسادة هوائية للسائق.
- وسادة هوائية للركاب.
- حساسات خلفية.
- حساسات أمامية.
- وسادة هوائية جانبية.