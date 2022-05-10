سيارات كيا للتنازل في السعودية أقساط تبدأ من 1000 ريال

منة الله أشرف

يبحث العديد من الأشخاص عن شراء أفضل أنواع سيارات كيا للتنازل في المملكة العربية السعودية وبسعر مناسب؛ لذلك إليك بعض من أفضل العروض في السعودية وبأقساط تبدأ من 1000 ريال.

سيارات كيا للتنازل في السعودية أقساط تبدأ من 1000 ريال
المحتويات
سيارات كيا للتنازل في السعودية
1- كيا ريو هاتشباك 2020 Lx. 1.4
2- سيارات كيا للتنازل في السعودية كادينزا 2018 LX 3.3 Sedan
3- سيارة كيا سبورتاج MPI LX FWD للتنازل في السعودية
4- سيارة كيا موهافي
5- سيارات كيا للتنازل في السعودية موديل أوبتيما
6- سيارات كيا للتنازل في السعودية موديل كيا سبورتاج 2018
وسائل الأمان في مركبات كيا

سيارات كيا للتنازل في السعودية

1- كيا ريو هاتشباك 2020 Lx. 1.4

حالة المركبة مستعملة
اللون فضي
المدينة تتواجد المركبة في مدينة الدمام.
جير السيارة أتوماتيك
ممشى 80 ألف كيلومتر.
الموديل السيارة المعروضة موديل 2020.
وقود السيارة بنزين
القسط  يبدأ القسط الشهري من 1068 ريال.
سيارات كيا للتنازل في السعودية أقساط تبدأ من 1000 ريال
كيا ريو هاتشباك 2020 Lx. 1.4

2- سيارات كيا للتنازل في السعودية كادينزا 2018 LX 3.3 Sedan

حالة المركبة مستعمل
اللون أبيض
المدينة الرياض
جير السيارة اتوماتيك
ممشى 80 ألف كيلومتر
الموديل موديل المركبة 2018
وقود السيارة بنزين
الهيكل سيدان
القسط القسط الشهري بدأ من 2038 ريال.
سيارات كيا للتنازل في السعودية أقساط تبدأ من 1000 ريال
سيارات كيا كادينزا 2018 LX 3.3 Sedan

3- سيارة كيا سبورتاج MPI LX FWD للتنازل في السعودية

حالة المركبة مستعملة
اللون أحمر، وهو لون جريء يتماشى أكثر مع فئة الشباب الباحثين عن المغامرة، كما يلائم ذوق السيدات أيضًا.
المدينة تبوك
جير السيارة اتوماتيك
ممشى 110 ألف كيلومتر.
الموديل السيارة المعروضة موديل 2020.
وقود السيارة بنزين
القسط يبدأ القسط الشهري من 1000 ريال.
سيارات كيا للتنازل في السعودية أقساط تبدأ من 1000 ريال
سيارة كيا سبورتاج MPI LX FWD

4- سيارة كيا موهافي

حالة المركبة مستعملة
اللون أبيض
المدينة الخرج
جير السيارة اتوماتيك
مشى 25 ألف كيلومتر
الموديل السيارة المعروضة موديل 2019
وقود السيارة بنزين
القسط يبدأ القسط الشهري من 2000 ريال.
سيارات كيا للتنازل في السعودية أقساط تبدأ من 1000 ريال
سيارة كيا موهافي

5- سيارات كيا للتنازل في السعودية موديل أوبتيما

الحالة مستعملة
المدينة نجران
اللون أسود
جير السيارة اتوماتيك
الموديل 2018
وقود السيارة بنزين
ممشى 155000
قسط شهري 1000 ريال
سيارات كيا للتنازل في السعودية أقساط تبدأ من 1000 ريال
سيارات كيا للتنازل في السعودية موديل أوبتيما

6-  سيارات كيا للتنازل في السعودية موديل كيا سبورتاج 2018

الحالة مستعملة
المدينة تبوك
اللون أبيض
جير السيارة اتوماتيك
موديل 2018
الوقود بنزين
ممشى 180 ألف كم
القسط يبدأ من 1000 ريال
سيارات كيا للتنازل في السعودية أقساط تبدأ من 1000 ريال
موديل كيا سبورتاج 2018 للتنازل

وسائل الأمان في مركبات كيا

تتمتع سيارات كيا الحديثة بعدد وفير من وسائل الأمان مثل:

  • نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS.
  • نظام توزيع قوة الفرامل EBD.
  • وسادة هوائية للسائق.
  • وسادة هوائية للركاب.
  • حساسات خلفية.
  • حساسات أمامية.
  • وسادة هوائية جانبية.
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منة الله أشرف

صحفية مهتمة بحقوق النساء والأقليات، شغوفة بالتكنولوجيا والكتابة عنها، أحب التاريخ والقراءة عنه، تخرجت من كلية الإعلام قسم الصحافة، عملت في مجال الإعلام والصحافة منذ عام 2012، تنوعت في أقسام الترجمة والاقتصاد والتقارير والتحقيقات، وعملت في عدة مواقع محلية وإقليمية.


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