مواصفات سيارات فولكس فاجن T-Roc 2022 الرائعة في تقنياتها ومظهرها الخارجي والداخلي

سيارات فولكس فاجن T-Roc 2022 الألمانية من فئة SUV والكروس أوفر الرائع، إكتسبت هذه العائلة الجديد من T-Roc بعض المميزات الإضافية الخيالية، وبقدرات ميكانيكية تقدم قوة هائلة، كما تتوفر T-Roc في نوعين مختلفين فقط وهما الدفع بالعجلات الأمامية وهذا طراز 110TSI أما النوع الثاني فهو بمحرك يعمل بقوة الدفع الرباعي من طراز 140TSI Sport، كما تتميز بتقنية رائعة في التكنولوجيا الذكية التي تمنحها قدرات لا مثيل لها في مقصورتها الداخلية.

مميزات سيارات فولكس فاجن T-Roc 2022

يأتي طراز 110TSI بشكل قياسي مع الميزات التالية:-

تتميز السيارة ب نظام معلومات وترفيه بشاشة تعمل باللمس مقاس 8.0 بوصات مع Apple CarPlay اللاسلكي و Android Auto، وراديو رقمي DAB وهذه إضافة جديد لعائلة T-Roc 2022، وتأتي بمصابيح أمامية LED، ومصابيح خلفية LED، بالإضافة إلى مصابيح الضباب الأمامية، المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية، وماسحات حساسة للمطر، ومرآة الرؤية الخلفية ذات التعتيم التلقائي، وجنوط ألومنيوم مقاس 18 بوصة هذا بالإضافة إلى التقنيات التالية:-

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• الإضاءة المحيطة بين المصابيح.

• تحكم آلي بالمناخ ثنائي المنطقة.

• عجلة قيادة مكسوة بالجلد.

• دخول وبدء التشغيل بدون مفتاح.

• مرايا خارجية قابلة للطي كهربائياً.

• نظام صوت بستة مكبرات صوت.

• نظام المساعدة على الركن شبه المستقل.

• مجموعة العدادات الرقمية مقاس 10.25 بوصة.

• الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

• نظام Apple CarPlay اللاسلكي و Android Auto.

كما تأتي السيارة الرائدة بمقاعد أمامية متميزة في الشكل والجودة، وفتحة سقف بانورامية، وباب خلفي كهربائي وهذه هي المعدات القياسية لطراز 110TSI، أما بالنسبة إلى ألوان السيارة يعتبر الأفضل هما Pure White و Flash Red، توفر السيارة مساحة جلوس مريحة ومتسعة بشكل ممتاز لكافة الركاب في الأمام والخلف مع مقاعد مريحة وتصميم داخلي أنيق مستوحى من بعض ألوان الهيكل الخارجي.

محرك سيارات فولكس فاجن T-Roc 2022

يتم تشغيل السيارة بمحرك قوته 4 سلندر تيربو 1.4 لتر بقوة 150 متصل بناقل أوتوماتيكي DSG مع أزرار تبديل سرعات يدوية في عجلة القيادة بدفع أمامي ومتوسط في استهلاك الوقود حيث تستهلك كمية قدرها 16.1 كم/لتر.