سيارات فاخرة منتظرة في 2022 و2023 مع جميع مميزاتها

سيارات فخمة مرتقبة في 2022 و2023: يبدو أن عام 2022 سيشهد إطلاق العديد من السيارات الفاخرة التي كان عشاق السيارات ينتظرونها، ومن المرجح أن تحدث ثورة كبيرة في عالم السيارات.

بينما تشمل هه القائمة التالية 3 سيارات, سيارتين كروس أوفر وسيارة دفع رباعي فخمة، هناك أيضًا سيارات رياضية فاخرة بالاضافة الى سيارة سيدان كهربائية بالكامل، ومن المتوقع أن يتم طرحهما في السوق العام المقبل.

أولا: سيارة لكزس إل إكس 600 “ Lexus LX 600 “

أحدثت لكزس LX600 تغييرات كاملة خارجيا وداخليا: من الخارج، أصبحت السيارة أكثر فخامة وأكثر صلابة، بينما داخليا غلبت عليها لمسات “فالكون راس”.

يولد محركها التوربو المزدوج V6 سعة 3.5 لترًا 409 حصانًا و 649 نيوتن متر من عزم الدوران، ويوجد ناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات, تحتوي على شاشتين احداهما ب:12.3 بوصة يمكنك من خلالها التحكم في أشياء مثل الصوت ودرجة الحرارة والسرعة.

النموذج الخارجي”Lexus LX 600“:

هيكلة خارجية قوية وفخمة.

شباك أمامي أفقي مكون من سبعة أعمدة غائرة من المنتصف لمضاعفة جودة تبريد المحرك.

مآخذ هواء ذات حجم أكبر.

واجهة أمامية بمصابيح أقل حجما.

مصابيح نهارية 3D.

استغناء تام عن مصابيح شبورة في مضاد الصدمات الأمامي.

الشكل الداخلي “Lexus LX 600“:

من الداخل، تعد لكزس LX600 تحفة فنية، وتصميم المقصورة أكثر حداثة، مع لمسات من الجلد الفاخر والخشب والمعدن ولمسات مستوحاة من ريش الصقر.

تتميز بنظام صوتي مارك ليفنسون بـ 25 مكبر صوت.

نظام تسلية يأتي مع مساعد صوتي وملفات تعريف مستخدم، ودعم سحابي وتحديثات لاسلكية.

تتميز أيضا بشاشة أجهزة قياس رقمية.

ثانيا: سيارة مرسيدس بنز إيه إم جي إي كيو إس “ Mercedes-AMG EQS “

سيارات فخمة مرتقبة في 2022 و2023: سيارة طراز 2023، أول سيارة مرسيدس كهربائية بالكامل، وتحتوي على بطارية بقوة 107.8 كيلو وات في الساعة، ومحركين كهربائيين، يولدان معًا قوة 649 حصانًا وعزم دوران 949 نيوتن متر، وستتوفر نسخة أخرى من السيارة بقوة 751 حصان وعزم دوران حوالي 1020 نيوتن متر.

النموذج الخارجي”Mercedes-AMG EQS“:

مظهر مرسيدس AMG EQS 2022 فخم وعصري للغاية, يشمل:

مقدمة بشبكة Pan Americana الخاصة بـ AMG مع شرائح عمودية من الكروم.

شبكة بلا فتحات اعتمادا على كونها كهربائية بالكامل.

مصابيح أمامية ديناميكية كليا.

نظام إنارة رقمي حديث، والذي يمكنك من عرض الأشياء على الطريق.

ديسك مكابح أمامية بقياس 17 بوصة.

الشكل الداخلي “Mercedes-AMG EQS“:

تحكم وتعديل إلكتروني في المقاعد بـ 20 طريقة مختلفة+نظام تكييف وتدليك بشكل قياسي.

واسعة من الخلف مع 4 أماكن للتحكم في درجات الحررة.

المواد المستخمة في التغليف عبارة عن مزيج من الجلد وألياف الكربون.

نظام mbux يسمح للشخص بالتحكم في السيارة عن طريق الهاتف.

شاشة فائقة هايبر سكرين مقاس 56 بوصة.

شاشة OLED.

شاشة تحكم كنترول ديجيتال لكل ميزات السيارة تقريبا.

شاشة مقاس 12 بوصة في مقدمة السائق تعرض جميع بيانات القيادة.

ثالثا: سيارة أكيورا إنتيجرا موديل 2023 “ Acura Integra “

هذه الهاتشباك هي واحدة من أكثر السيارات المنتظرة في عام 2023 ولها محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بشاحن توربيني ومن المتوقع أن تأتي أكورا إنتيجرا بقوة 200 حصان وعزم دوران 260 نيوتن متر.

أما عن مواصفاتها الداخلية والخارجية فلم يتم الاعلان عنها رسميا, بحيث سيتم عرض أحدث صورة خيالية لها والجديد تماما, وأشارت لشركة الى أن تصميم السيارة سيوكون رائعا جدا وعصريا بحيث ستكون فاخرة ومزيجا بين الأفلام الخيالية وتاريخ بداية نشأة هذه السيارة.