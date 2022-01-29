مواصفات سيارات تسلا موديل 2022 Y قمة الفخامة والرفاهية ومتعة القيادة

سيارة تسلا موديل 2022 Y أحدث سيارات شركة تسلا الأمريكية، وهي السيارة الكهربائية من فئة السيدان ذات المواصفات العلمية المتميزة بدرجات عالية من معايير السلامة والأمان، السيارة متوفرة بمساحة داخلية تكفي لـ 5 ركاب أو 7 مقاعد، ومن حيث تجارب السلامة والاصطدام الصادر من معهد السلامة على الطرق الخارجية فقد حصلت تسلا موديل 2022 Y على 5 نجوم، مما جعلها تنال إعجاب العديد من العملاء، كما تحتوي السيارة على محركين كهربائيين يعتمدان على بطارية ليثيوم ينتج أحدهما قوة حصانيه تبلغ 380 حصان، إنها حقًا السيارة صديقة البيئة التي يحلم باقتنائها الجميع.

الإعلان عن تسلا موديل 2022 Y ومواصفاتها

بعد التشويق تم أخيرًا الكشف عن سيارة تسلا موديل 2022 Y والإعلان عن أهم مواصفاتها، ففي احتفال رسمي قامت به شركة تسلا فقد قام المدير التنفيذي والمهندس المنتج بمصانع تسلا موتورز اليون ماسك بالكشف عن أحدث سيارات تسلا والتي تعد فئة من ضمن ثلاث فئات شهيرة قامت تسلا بإنتاجها، إنها تسلا موديل 2022 Y الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة.

أهم مواصفات تسلا موديل 2022 Y

• أهم ما يميز تسلا موديل 2022 Y إنها تعمل بمحركين كهربائيين مستقلين، يقومان بدفع إطارات السيارة فتعطيها قوة إضافية على الطرقات الوعرة.

• السيارة يوجد منها خياران من حيث المساحة الداخلية، إما بمساحة تكفي لحمل 5 ركاب او مساحة كافية ل 7 أشخاص بالغين.

• تستطيع السيارة على قطع 480 كيلو متر خلال الشحنة الواحدة.

• قدرة شحن سريعة خلال 15 دقيقة فقط تكفي لقطع مسافة 270 كيلو متر.

• كفاءة عالية مع تسارع فائق، حيث يبلغ التسارع من الصفر حتى 60 ميل في الساعة في أقل من 3.5 ثانية.

• سقف زجاجي بانورامي مع مقاعد مرتفعة ومريحة لراكبيها.

• مقاعد قابلة للطي.

بطارية سيارة تسلا موديل 2022 Y

• لم تقم شركة تسلا بالإفصاح عن أي حزمة بطارية سيعتمد عليها موديل Y.

• بعض التسريبات تؤكد أنه سيحتوي على محرك مزدوج أمامي بقوة حصانيه تبلغ 137 كيلو وات، ومحرك خلفي بقوة 184 كيلو وات.

• بطارية أقوى وأكبر بخمس مرات مما هي عليه في الوقت الحالي، مما يسمح لها بتخزين المزيد من الطاقة.

أهم التحديثات الجديدة على تسلا موديل 2022 Y

• السيارة جاءت مزودة بنظام فرملة اوتوماتيكي.

• نظام مراقبة النقطة العمياء.

• تأتي السيارة بنظام تحذير الاصطدام الأمامي.

• مرايا للرؤية الخلفية تعمل كهربائيًا.

• باب خلفي يعمل بشكل تلقائي.

• محركين كهربائيين مع بطاريات ليثيوم ايون.

• مزودة بمحرك ثلاثي الأطوار يوفر قوة توليد 380 حصان.

• تضم وضع الدفاع البيولوجي.

• شاشة تعمل بخاصية اللمس.

أسعار سيارة تسلا موديل 2022 Y

• سيارة تسلا موديل 2022 Y فقد جاءت بسعر 146 ألف ريال سعودي وبالأسواق العالمية 39 ألف دولار أمريكي.

• سيارة تسلا موديل Y ذات الدفع الرباعي 47 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 176.250 ريال سعودي.