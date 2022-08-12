أفضل 9 سيارات اقتصادية في السوق المصري 2022

يتمتع السوق المصري بوجود العديد من أنواع السيارات التي تتناسب مع مختلف الشرائح، ومنها سيارات الفئة المتوسطة أو الاقتصادية والتي تتناسب مع الميزانيات المحدودة لبعض الأشخاص الذين بحاجة إلى شراء سيارة لمساعدتهم في التنقل.

مميزات سيارات الفئة المتوسطة

تتميز السيارات الاقتصادية بأنها موفرة في استهلاك الوقود، وسهولة إيجاد قطع الغيار، كما أن أسعارها ليست عالية، وتعتبر هذه الفئة من السيارات هي الأكثر مبيعا في السوق المصري في الفترة الأخيرة بالرغم من ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، وسنعرض بعض أنواع السيارات التي تنتمي لهذه الفئة في حدود 300 ألف جنيه.

سيارة سوزوكي ديزاير 2022.

مواصفات السيارة.

المحرك محرك دفع رباعي السعة 1200 سي سي القوة موتور بقوة 85 حصان العزم عزم دوران 113 نيوتن/ متر التسارع يتسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة في 12.9 ثانية استهلاك الوقود يستهلك نحو 6.2 لتر لكل 100 كم الناقل ناقل حركي رباعي السرعات الأبعاد الطول 3.99 م العرض 1.73 م الارتفاع 1.51 م ميزات أخرى وسادة هوائية أمامية، فرامل Abs ،Ebd، حساسات خلفية، جنوط سبور، تكييف أتوماتيك، مصابيح ضباب. الفئة ثلاث فئات السعر الفئة الأولى 198 ألف جنيه الفئة الثانية 229 ألف جنيه الفئة الثالثة 238 ألف جنيه

هيونداي أكسنت RB.

مواصفات لسيارة.

المحرك محرك دفع رباعي السعة 1600 سي سي القوة موتور بقوة 125 حصان العزم عزم دوران 156 نيوتن/ متر التسارع يتسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة في 11.1 ثانية استهلاك الوقود يستهلك نحو 6.5 لتر لكل 100 كم الناقل ناقل حركي رباعي السرعات الأبعاد الطول 4.37 م العرض 1.70 م الارتفاع 1.45 م ميزات أخرى نظام مانع التشغيل ضد السرقة، وسادة هوائية أمامية، فرامل Abs ،Ebd، زجاج كهرباء، حساسات خلفية، جنوط سبور 14 بوصة، تكييف يدوي، مصابيح ضباب، ريموت كنترول. الفئة ثلاث فئات السعر الفئة الأولى 243.9 ألف جنيه الفئة الثانية 252.9 ألف جنيه الفئة الثالثة 269.5 ألف جنيه

تويوتا بلتا.

مواصفات السيارة.

المحرك محرك دفع رباعي السعة 1500 سي سي القوة موتور بقوة 103 حصان العزم عزم دوران 138 نيوتن/ متر التسارع يتسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة في 12 ثانية استهلاك الوقود يستهلك نحو 6 لتر لكل 100 كم الناقل ناقل حركي أتوماتيكي رباعي السرعات الأبعاد الطول 4.49 م العرض 1.73 م الارتفاع 1.47 م ميزات أخرى عدد 2 وسادة هوائية أمامية، فرامل Abs ،Ebd، أماكن تثبيت الأطفال، حساسات خلفية، جنوط سبور، تكييف أتوماتيك، مصابيح هالوجين، إمكانية التحكم من عجلة القيادة. الفئة ثلاث فئات السعر الفئة الأولى 285 ألف جنيه الفئة الثانية 300 ألف جنيه الفئة الثالثة 310 ألف جنيه

ستروين C إليزيه.

مواصفات السيارة.

المحرك محرك دفع رباعي السعة 1600 سي سي القوة موتور بقوة 115 حصان العزم عزم دوران 150 نيوتن/ متر التسارع يتسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة في 10.8 ثانية استهلاك الوقود يستهلك نحو 7.1 لتر لكل 100 كم الناقل ناقل حركي أتوماتيكي سداسي السرعات الأبعاد الطول 4.44 م العرض 1.95 م الارتفاع 1.47 م ميزات أخرى عدد 2 وسادة هوائية أمامية، فرامل Abs ،Ebd، ريموت كنترول، جنوط سبور، تكييف يدوي، مصابيح ضباب، جنوط سبور 16 بوصة. الفئة صدرت بفئتين السعر الفئة الأولى 265 ألف جنيه الفئة الثانية 286 ألف جنيه

شيفروليه أبترا 2022.

مواصفات السيارة.

المحرك محرك دفع رباعي السعة 1500 سي سي القوة موتور بقوة 110 حصان العزم عزم دوران 147 نيوتن متر التسارع يتسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة في 13.2 ثانية استهلاك الوقود يستهلك نحو 7.3 لتر لكل 100 كم الناقل ناقل حركي سداسي السرعات الأبعاد الطول 4.59 م العرض 1.73 م الارتفاع 1.46 م ميزات أخرى عدد 2 وسادة هوائية أمامية، فرامل Abs ،Ebd، حساسات خلفية لنظام الركن الذكي، جنوط سبور 15 بوصة، تكييف أتوماتيك، مصابيح ضباب، كمبيوتر بلوحة القيادة، جهاز إنذار لمنع السرقة. الفئة فئتين السعر الفئة الأولى 265 ألف جنيه الفئة الثانية 280 ألف جنيه

سيارة MG 5.

مواصفات السيارة.

المحرك محرك دفع رباعي السعة 1500 سي سي القوة موتور بقوة 120 حصان العزم عزم دوران 150 نيوتن متر التسارع يتسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة في 12.9 ثانية استهلاك الوقود يستهلك نحو 5.8 لتر لكل 100 كم الناقل ناقل حركي رباعي السرعات الأبعاد الطول 4.60 م العرض 1.81 م الارتفاع 1.48 م ميزات أخرى وسادة هوائية جانبية، مقاعد جلد، فرامل Abs ،Ebd، حساسات خلفية، جنوط سبور، تكييف أتوماتيك، مصابيح ليد، كاميرا 360، عجلة قياة متعددة الوظائف، شاشة 8 بوصة. الفئة ثلاث فئات السعر الفئة الأولى 258 ألف جنيه الفئة الثانية 277 ألف جنيه الفئة الثالثة 299 ألف جنيه

سيارة بيجو 301.

تفاصيل السيارة.

المحرك محرك دفع رباعي السعة 1600 سي سي القوة موتور بقوة 115 حصان العزم عزم دوران 150 نيوتن/ متر التسارع يتسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة في 10.3 ثانية استهلاك الوقود يستهلك نحو 6.5 لتر لكل 100 كم الناقل ناقل حركي سداسي السرعات الأبعاد الطول 4.44 م العرض 1.95 م الارتفاع 1.47 م ميزات أخرى وسادة هوائية أمامية، فرامل Abs ،Ebd، حساسات خلفية، جنوط سبور 16 بوصة، تكييف أتوماتيك، مصابيح ضباب، تحكم عن بعد، كاميرا خلفية للركن، شاشة 7 بوصة. الفئة ثلاث فئات السعر الفئة الأولى 362 ألف جنيه الفئة الثانية 399 ألف جنيه الفئة الثالثة 430 ألف جنيه

شري أريزو 5.

مواصفات السيارة.

المحرك محرك دفع رباعي السعة 1500 سي سي القوة موتور بقوة 114 حصان العزم عزم دوران 141 نيوتن متر التسارع يتسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة في 11.5 ثانية استهلاك الوقود يستهلك نحو 7 لتر لكل 100 كم الناقل ناقل حركي سباعي السرعات الأبعاد الطول 3.99 م العرض 1.73 م الارتفاع 1.51 م ميزات أخرى عدد 2 وسادة هوائية أمامية، فرامل Abs ،Ebd، حساسات خلفية، جنوط سبور 16 بوصة، تكييف أتوماتيك، مصابيح ضباب، التحكم في الثبات، نظام مانع السرقة، . الفئة ثلاث فئات السعر الفئة الأولى 255 ألف جنيه الفئة الثانية 280 ألف جنيه الفئة الثالثة 295 ألف جنيه

سيارة F3 BYD.

مواصفات السيارة.