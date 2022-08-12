أخبار السيارات

أفضل 9 سيارات اقتصادية في السوق المصري 2022

محمود الشريف

يتمتع السوق المصري بوجود العديد من أنواع السيارات التي تتناسب مع مختلف الشرائح، ومنها سيارات الفئة المتوسطة أو الاقتصادية والتي تتناسب مع الميزانيات المحدودة لبعض الأشخاص الذين بحاجة إلى شراء سيارة لمساعدتهم في التنقل.

سيارات اقتصادية

مميزات سيارات الفئة المتوسطة

تتميز السيارات الاقتصادية بأنها موفرة في استهلاك الوقود، وسهولة إيجاد قطع الغيار، كما أن أسعارها ليست عالية، وتعتبر هذه الفئة من السيارات هي الأكثر مبيعا في السوق المصري في الفترة الأخيرة بالرغم من ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، وسنعرض بعض أنواع السيارات التي تنتمي لهذه الفئة في حدود 300 ألف جنيه.

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سيارة سوزوكي ديزاير 2022.

سوزوكي 2022
سوزوكي ديزاير 2022

مواصفات السيارة.

المحرك محرك دفع رباعي
السعة 1200 سي سي
القوة موتور بقوة 85 حصان
العزم عزم دوران 113 نيوتن/ متر
التسارع يتسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة في 12.9 ثانية
استهلاك الوقود يستهلك نحو 6.2 لتر لكل 100 كم
الناقل ناقل حركي رباعي السرعات
الأبعاد الطول 3.99 م

العرض 1.73 م

الارتفاع 1.51 م
ميزات أخرى وسادة هوائية أمامية، فرامل Abs ،Ebd، حساسات خلفية، جنوط سبور، تكييف أتوماتيك، مصابيح ضباب.
الفئة ثلاث فئات
السعر الفئة الأولى 198 ألف جنيه

الفئة الثانية 229 ألف جنيه

الفئة الثالثة 238 ألف جنيه

هيونداي أكسنت RB.

سيارة هيونداي
هيونداي أكسنت RB 2022

مواصفات لسيارة.

المحرك محرك دفع رباعي
السعة 1600 سي سي
القوة موتور بقوة 125 حصان
العزم عزم دوران 156 نيوتن/ متر
التسارع يتسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة في 11.1 ثانية
استهلاك الوقود يستهلك نحو 6.5 لتر لكل 100 كم
الناقل ناقل حركي رباعي السرعات
الأبعاد الطول 4.37 م

العرض 1.70 م

الارتفاع 1.45 م
ميزات أخرى نظام مانع التشغيل ضد السرقة، وسادة هوائية أمامية، فرامل Abs ،Ebd، زجاج كهرباء، حساسات خلفية، جنوط سبور 14 بوصة، تكييف يدوي، مصابيح ضباب، ريموت كنترول.
الفئة ثلاث فئات
السعر الفئة الأولى 243.9 ألف جنيه

الفئة الثانية 252.9 ألف جنيه

الفئة الثالثة 269.5 ألف جنيه

تويوتا بلتا.

تويوتا 2022
تويوتا بلتا 2022

مواصفات السيارة.

المحرك محرك دفع رباعي
السعة 1500 سي سي
القوة موتور بقوة 103 حصان
العزم عزم دوران 138 نيوتن/ متر
التسارع يتسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة في 12 ثانية
استهلاك الوقود يستهلك نحو 6 لتر لكل 100 كم
الناقل ناقل حركي أتوماتيكي رباعي السرعات
الأبعاد الطول 4.49 م

العرض 1.73 م

الارتفاع 1.47 م
ميزات أخرى عدد 2 وسادة هوائية أمامية، فرامل Abs ،Ebd، أماكن تثبيت الأطفال، حساسات خلفية، جنوط سبور، تكييف أتوماتيك، مصابيح هالوجين، إمكانية التحكم من عجلة القيادة.
الفئة ثلاث فئات
السعر الفئة الأولى 285 ألف جنيه

الفئة الثانية 300 ألف جنيه

الفئة الثالثة 310 ألف جنيه

ستروين C إليزيه.

سيارة ستروين سي
ستروين C إليزيه

مواصفات السيارة.

المحرك محرك دفع رباعي
السعة 1600 سي سي
القوة موتور بقوة 115 حصان
العزم عزم دوران 150 نيوتن/ متر
التسارع يتسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة في 10.8 ثانية
استهلاك الوقود يستهلك نحو 7.1 لتر لكل 100 كم
الناقل ناقل حركي أتوماتيكي سداسي السرعات
الأبعاد الطول 4.44 م

العرض 1.95 م

الارتفاع 1.47 م
ميزات أخرى عدد 2 وسادة هوائية أمامية، فرامل Abs ،Ebd، ريموت كنترول، جنوط سبور، تكييف يدوي، مصابيح ضباب، جنوط سبور 16 بوصة.
الفئة صدرت بفئتين
السعر الفئة الأولى 265 ألف جنيه

الفئة الثانية 286 ألف جنيه

شيفروليه أبترا 2022.

شيروليه 2022
شيفروليه أوبترا 2022

مواصفات السيارة.

المحرك محرك دفع رباعي
السعة 1500 سي سي
القوة موتور بقوة 110 حصان
العزم عزم دوران 147 نيوتن متر
التسارع يتسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة في 13.2 ثانية
استهلاك الوقود يستهلك نحو 7.3 لتر لكل 100 كم
الناقل ناقل حركي سداسي السرعات
الأبعاد الطول 4.59 م

العرض 1.73 م

الارتفاع 1.46 م
ميزات أخرى عدد 2 وسادة هوائية أمامية، فرامل Abs ،Ebd، حساسات خلفية لنظام الركن الذكي، جنوط سبور 15 بوصة، تكييف أتوماتيك، مصابيح ضباب، كمبيوتر بلوحة القيادة، جهاز إنذار لمنع السرقة.
الفئة فئتين
السعر الفئة الأولى 265 ألف جنيه

الفئة الثانية 280 ألف جنيه

سيارة MG 5.

سيارة أقل من 300 ألف
سيارة MG 5

مواصفات السيارة.

المحرك محرك دفع رباعي
السعة 1500 سي سي
القوة موتور بقوة 120 حصان
العزم عزم دوران 150 نيوتن متر
التسارع يتسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة في 12.9 ثانية
استهلاك الوقود يستهلك نحو 5.8 لتر لكل 100 كم
الناقل ناقل حركي رباعي السرعات
الأبعاد الطول 4.60 م

العرض 1.81 م

الارتفاع 1.48 م
ميزات أخرى وسادة هوائية جانبية، مقاعد جلد، فرامل Abs ،Ebd، حساسات خلفية، جنوط سبور، تكييف أتوماتيك، مصابيح ليد، كاميرا 360، عجلة قياة متعددة الوظائف، شاشة 8 بوصة.
الفئة ثلاث فئات
السعر الفئة الأولى 258 ألف جنيه

الفئة الثانية 277 ألف جنيه

الفئة الثالثة 299 ألف جنيه

سيارة بيجو 301.

فئة متوسطة
بيجو 301

تفاصيل السيارة.

المحرك محرك دفع رباعي
السعة 1600 سي سي
القوة موتور بقوة 115 حصان
العزم عزم دوران 150 نيوتن/ متر
التسارع يتسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة في 10.3 ثانية
استهلاك الوقود يستهلك نحو 6.5 لتر لكل 100 كم
الناقل ناقل حركي سداسي السرعات
الأبعاد الطول 4.44 م

العرض 1.95 م

الارتفاع 1.47 م
ميزات أخرى وسادة هوائية أمامية، فرامل Abs ،Ebd، حساسات خلفية، جنوط سبور 16 بوصة، تكييف أتوماتيك، مصابيح ضباب، تحكم عن بعد، كاميرا خلفية للركن، شاشة 7 بوصة.
الفئة ثلاث فئات
السعر الفئة الأولى 362 ألف جنيه

الفئة الثانية 399 ألف جنيه

الفئة الثالثة 430 ألف جنيه

شري أريزو 5.

سيارات فئة 300 ألف
شري أريزو 5

مواصفات السيارة.

المحرك محرك دفع رباعي
السعة 1500 سي سي
القوة موتور بقوة 114 حصان
العزم عزم دوران 141 نيوتن متر
التسارع يتسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة في 11.5 ثانية
استهلاك الوقود يستهلك نحو 7 لتر لكل 100 كم
الناقل ناقل حركي سباعي السرعات
الأبعاد الطول 3.99 م

العرض 1.73 م

الارتفاع 1.51 م
ميزات أخرى عدد 2 وسادة هوائية أمامية، فرامل Abs ،Ebd، حساسات خلفية، جنوط سبور 16 بوصة، تكييف أتوماتيك، مصابيح ضباب، التحكم في الثبات، نظام مانع السرقة، .
الفئة ثلاث فئات
السعر الفئة الأولى 255 ألف جنيه

الفئة الثانية 280 ألف جنيه

الفئة الثالثة 295 ألف جنيه

سيارة F3 BYD.

BYD F3
سيارات BYD 2022

مواصفات السيارة.

المحرك محرك دفع رباعي
السعة 1500 سي سي
القوة موتور بقوة 108 حصان
العزم عزم دوران 145 نيوتن متر
التسارع يتسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة في 12.1 ثانية
استهلاك الوقود يستهلك نحو 6.3 لتر لكل 100 كم
الناقل ناقل حركي خماسي السرعات
الأبعاد الطول 4.53 م

العرض 1.70 م

الارتفاع 1.49 م
ميزات أخرى وسادة هوائية أمامية، فرامل Abs ،Ebd، حساسات خلفية، جنوط سبور، تكييف أتوماتيك، مصابيح ضباب LED.
الفئة فئتين
السعر الفئة الأولى 246 ألف جنيه

الفئة الثانية 263 ألف جنيه
محمود الشريف

كاتب محتوى إلكتروني ومحرر مقالات متوافقة مع نظام SEO حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال


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