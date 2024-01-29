سيارات إم جي وايل 2024 الآن في السوق السعودي بأسعار تنافسية

استقبل السوق السعودي في ديسمبر الماضي النسخ الأولية من سيارة إم جي ويل 2024 المعروفة باسم “السيارة الحوت”، ومنذ ذلك الحين وقد تهافت محبي السيارات ذات التصميم الكوبي على حجزها، وخلال الأيام القليلة الماضية وصلت السيارة معارض وكيلها الحصري وهو شركة جياد الحديثة للسيارات التابعة لشركة محمد يوسف ناغي، ومن خلال موقعنا سوف نعرض لكم أهم التفاصيل والمعلومات التي وردتنا حول هذه السيارة.

المواصفات التقنية للمحرك

تم تجهيز سيارة إم جي وايل 2024 بمحرك قوي له المواصفات الأدائية الآتية :-

نوع المحرك محرك بنزين رباعي الأسطوانات. سعة المحرك لترين. القوة الحصانية المحرك ينتج عنه طاقة تُعادل قوة 228 حصانًا. عزم الدوران يصل إلى 370 نيوتن لكل متر. ناقل الحركة أوتوماتيك مزود ب 8 سرعات من أيسين اليابانية. نوع الوقود بنزين 95. سعة خزان الوقود 55 لترًا. معدل استهلاك الوقود تستهلك السيارة لترًا من البنزين لقطع مسافة 14.8 كيلو مترًا. السرعة القصوى تصل إلى 210 كيلو مترًا في الساعة. نظام التوجيه كهربائي. نظام الدفع أمامي FWD.

ما الجديد في سيارة إم جي وايل 2024

يوجد في جميع فئات ونسخ سيارات إم جي وايل موديل 2024 مجموعة من التقنيات والتجهيزات المتطورة، التي تُساعد السائق على القيادة بأمان تام وهي كالآتي:-

السيارة مزودة بتقنية التحكم في الفرامل عند المنعطفات؛ وهو ما يجعلها شديدة الثبات أثناء الهبوط من المرتفعات.

السيارة مزودة بخاصية الحماية من الانقلاب، لذلك هي مناسبة للسير في الطرق الوعرة.

إمكانية إضاءة المصابيح الأمامية تلقائيًا، بالإضافة إلى وجود نظام مسح أقراص الفرامل.

اسعار موديلات سيارة إم جي وايل 2024 في السعودية

تتوافر جميع نسخ سيارة إم جي وايل لدى الوكيل الحصري الذي ذكرناه سابقًا، وهو شركة جياد الحديثة للسيارات، وذلك بالأسعار الآتية:-