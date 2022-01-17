سوزوكي سويفت ارخص سيارة يابانية هاتشباك بـ2022 بمصر والسعر مفاجأة

سوزوكي سويفت هي سيارة صغيرة الحجم على هيكل هاتشباك، وجاءت هذه السيارة لتسد فارغ كبير كان يتواجد قبل قيام الشركة اليابانية المُصنعة لها بطرحها، حيث كانت الاختيارات قبل ذلك بفارق سعر يتجاوز الـ60 ألف جنيه عن سعر سويفت موديل 2021، وتأتي السيارة بمحرك اقتصادي بقدرة 1200 سي سي وسوف يتم التطرق لاحقا لمواصفات السيارة ومزاياها كاملة، وتعد سوزوكي من العلامات التي حققت انتشار كبير في مصر وذلك لاستيعابها الكثير من المعلومات عن السوق والشوارع المصرية.

سوزوكي سويفت سيارة الشباب الأولى في الفئة السعرية 200 ألف جنيه تقريبا

عندما تم طرح السيارة كان تسعيرها ب207 ألف جنيه وزاد سعرها وأصبح حاليا 214 ألف جنيه وحتى بعد الزيادة احتفظت السيارة بمكانتها في السوق حيث تقدم السيارة تجربة متميزة في توفير الوقود والاعتمادية.

وفي الوقت نفسه استهلاك السيارة الرسمي للوقود هو 16 كيلومتر مقابل لتر واحد فقط من البنزين، والسيارة تعمل ببنزين 92، وتعد سوزوكي سويفت من السيارات التي تقدم أعلى قيمة مقابل أقل سعر في السوق المصري في الفئة السعرية المشار إليها.

مزايا سويفت 2021 في جمهورية مصر العربية

السيارة تنتج 83 حصان مكانيكي عن 5500 لفة في الدقيقة، وكذلك سويفت تأتي بناقل حركة اتوماتيكي منعدم المشكلات وهو AGS.

وفي الوقت نفسه وزن السيارة 850 كيلو جرام وهو ما يمنح السيارة أداء قوي قياسا على قدرات محركها الاقتصادي.

كذلك السيارة تحقق سرعة 100 كيلومتر في حوالي 13 ثانية، تقفيل السيارة من الداخل مقبول للغاية وبخامات متوسطة الجودة وتميل في بعض الأجزاء لعالية الجودة.

لماذا سوزوكي سويفت هي سيارة الشباب الأولى؟

أولا يلعب عامل السعر أهم عنصر جذب بالإضافة إلى ان السيارة اقتصادية في قطع الغيار والاستهلاك ومصروفات التشغيل.

ثانيا صغر حجم السيارة ما يعني أنه يمكنها التحرك بسهولة أكبر بالإضافة إلى قدرتها على شغل مساحات أصغر وهو ما يعني توفير في الوقت في بعض الأحيان.

ثالثا عنصر التصميم الخارجي الجذاب، وتعد السيارات الهاتشباك متميزة في مصر لكونها مرتفعة عن الأرض بصورة أعلى من السيارات السيدان وبالتالي مشاكل أقل مع الطرق غير الممهدة.

ملحوظة: الأسعار تتبدل وتتغيير طبقا لتغييرات وكيل السيارة والسعر المرفق في هذه المقالة هو السعر الحالي المحدث والنهائي من وكيل السيارة في مصر بدون اي مصروفات أخرى من تسجيل أو تأمين وغيرها لكنه شامل الضرائب.