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سوزوكى التو 2019 أرخص سيارة زيرو فى مصر 130 الف جنيه تعرف على مواصفات السيارة وعدد من العيوب

كتب سعيد عبد الفتاحفي آخر تحديث
سوزوكى التو 2019 أرخص سيارة زيرو فى مصر 130 الف جنيه تعرف على مواصفات السيارة وعدد من العيوب
سوزوكى التو 2018 الجديدة

شهد السوق المحلى والدولى لصناعة وبيع السيارات حالة كبيرة من الركود النسبى إثارة حالة التقلبات التى شهدتها الاسواق من التقلبات فى الاسعار وخصوصا سعر الدولار الامريكى والذى إثر بشكل مباشر وغير مباشر على كافة الاسعار وخصوصا اسعار السيارات وقطع الغيار أيضا، ومن ثم أسعار المحروقات من البنزين والسولار، مما زاد من نسبة المبيعات والتى تراجعت بشكل ملحوظ ، وعلى الجانب الاخر رفع الدعم عن البنزين وفرض تكاليف جديدة ، وتعديل قانون المرور حيث شعر المواطن المصري من ارتفاع كافة السلع والخدمات، ولكن فى ظل تلك الارتفاعات ولكن يشعر بعض التجار بتماشى البيع فى سوق السيارات المستعملة بعض الشئ .

اسعار السيارات اليوم

حيث يتابع عدد كبير من راغى البيع والشراء بصورة دورية أسعار السيارات اليوم الجديدة والمستعملة ومتوسط أسعار الموديلات الجديدة والتى تحدد بصورة مباشرة اسعار باقى الموديلات بعد الارتفاع الواضح الذى ظهر خلال الفترة الماضية وأيضا مع تطبيق القمية المضافة بنسبة 14% على عدد من السلع

ومع الارتفاعات التى شهدها السوق فى أٍعار السيارات زاد معها اسعار عدد من الطرازات المتاحة فى السوق المحلى بعد تحرير سعر الصرف للورقة الخضراء وفى ظل تلك الزيادات تبحث عدد من الشركات على توفير موديلات سيارات حسب احتياجات وإمكانية المستهلكين وكذلك من جانب المستهلك

تحديث اليوم واخر اخبار ومواصفات سوزوكي التو 2019

ونستعرض متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية أخر تحديث لسيارة سوزكى الجديدة من خلال الفيديو واخر تحديث للاسعار والموديل وايضا الخصائص والسعة اللترلية والسعر حسب الجدول المرفق والفيديو

الموديلالخصائصسعة الماتورالسعر
سوزوكى التو 2019مانيوال / A/C New800133,900 جنيه
سوزوكى بيك اب 2019مانيوال1000135,000 جنيه
سوزوكى فان 2019مانيوال1000140,000 جنيه
سوزوكى سويفت ديزاير 2019اتوماتيك / هاى لاين1200230,000 جنيه
سوزوكى ارتيجا 2019اتوماتيك / جميع الكماليات1400280,000 جنيه
سوزوكى سياز 2019اتوماتيك / هاى لاين1400280,000 جنيه

 

أسعار سيارات سوزوكى اليابانية

ومع العرض والطلب فى السوق ولجذب المزيد من العملاء حيث طرحت شركة مودرن موتورز وكيل سيارات سوزوكى فى مصر عن سيارة جديد موديل السنة 2018، ببعض المميزات الرائعة والتى تعتبر من السيارات العائلية وسعر يتماشى مع احتياجات وامكانية السوق المصري حيث تقدر رسميا بمبلغ 130 الف جنيه مصري

مواصفات سيارة سوزوكي ألتو 2018 الجديدة

كما نشرت الشركة عدد من المميزات والمواصفات للسياراة الجديدة والتى تأمل ان تلقى قبول فى الشارع المصري، حيث جاءت مزودة بمحرك من ثلاث اسطوانات سعة 800 CC ، وكذلك بقوة حصان 37، وبناقل حركة يدوى ذات خمس سرعات كما بها مزودا بنظام تزوع اليكترونى للفرامل لرفع درجات الأمان EBD وعلى مستوى الترفيه بالمقصورة، فقد أمدت سوزوكي ألتو بمدخل USB و مشغل أقراص مدمجة، وتكييف هواء يدوي.

عيوب سوزوكي ألتو suzuki alto 2018

وبعد انتشار عدد من الأحداث والبحث المستمر عن سيارة سوزوكي ألتو الجديدة فى مصر، حيث يهتم العديد من المواطنين الراغبين في معرفة كافة التفاصيل حولها، فقد حدد عدد من المتخصصين عن بعض العيوب العامة وليست المحصورة، مثل انها لا يوجد بها رفاهية داخلية مع صغر محركها والذي يوفر الكثير من الوقود، كما لا يوجد بها وسادات هوائية مخصصة للجزء الامامى لقائد السيارة او للجزء الخلفى وباقى ركابها

كما جاء فى التقرير عن عدم وجود خاصية التوزيع الالكترونى للفرامل ( ibs) والإنذار ضد السرقة، كما لا يوجد بها مصابيح مزودة بفوانيس الاضائة الامامية والخلفية ،

 

سوزوكى التو 2018

 

تحديث

سوزوكي ألتو 2018 Standard – المواصفات

المحرك والقوة
(سعة المحرك (لتر1000
سيلندرات3 سيلندر
نوع الدفع/الجرFront Wheel Drive
(سعة خزان الوقود (لتر35
(الاقتصاد في استهلاك الوقود (كم / لتر
نوع الوقودبنزين
(قوة المحرك (حصان47
(عزم الدوران (نيوتن متر68
ناقل الحركةيدوي
(السرعة القصوى (كم / ساعة
عدد المقاعد5 مقاعد
(التسارع 0-100 كم / ساعة (ثانية
قياسات
(الطول (متر3395
(عرض (متر1490
(ارتفاع (متر1475
(قاعدة العجلات (متر2360
(سعة صندوق السيارة (لتر177

 

 

 

 

 

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عن الكاتب

سعيد عبد الفتاح

مدون ومتخصص فى العديد من المجالات، أهتم بالمجال الاقتصادي والرياضي وكذلك أخبار الرأي العام، مهتم بتقديم محتوى مميز للزائر، مهتم بالمحتوى الحصري والسيو، كما أعشق دائما السفر والتطلع للمستقبل ومتابعة ما هو جديد فى هذا المجال،مصري الجنسية محب للقصص الإسلامية، والتراث القديم، من جماهير المارد الأحمر، كاتب فى كل ما ويفيد المجتمع المصري ومتابع جيد ومحلل لبعض الاسعار التى يهتم بها التجار محرري موقع نجوم مصرية، صفحة نجوم مصرية ،موقع كلمة، وصفحة كلمة،

التعليقات

  1. السلام عليكم
    محتار اختار بين سوزوكى التو أو سيار صينى z100 فهى بها امكانيات اكثر من التو وخصوصا على مستوى الترفيه
    وسعر الاثنين تقريبا واحد علما بأن سبب الحيرة المفاضله بين اليابانى الصينى
    اما اختار السيارة لادا جرانتا وهى سعرها مقارب فرق عشرة الالف ولكن محركها اقوى بكثير

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