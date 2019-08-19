سوزوكى التو 2019 أرخص سيارة زيرو فى مصر 130 الف جنيه تعرف على مواصفات السيارة وعدد من العيوب

شهد السوق المحلى والدولى لصناعة وبيع السيارات حالة كبيرة من الركود النسبى إثارة حالة التقلبات التى شهدتها الاسواق من التقلبات فى الاسعار وخصوصا سعر الدولار الامريكى والذى إثر بشكل مباشر وغير مباشر على كافة الاسعار وخصوصا اسعار السيارات وقطع الغيار أيضا، ومن ثم أسعار المحروقات من البنزين والسولار، مما زاد من نسبة المبيعات والتى تراجعت بشكل ملحوظ ، وعلى الجانب الاخر رفع الدعم عن البنزين وفرض تكاليف جديدة ، وتعديل قانون المرور حيث شعر المواطن المصري من ارتفاع كافة السلع والخدمات، ولكن فى ظل تلك الارتفاعات ولكن يشعر بعض التجار بتماشى البيع فى سوق السيارات المستعملة بعض الشئ .
اسعار السيارات اليوم
حيث يتابع عدد كبير من راغى البيع والشراء بصورة دورية أسعار السيارات اليوم الجديدة والمستعملة ومتوسط أسعار الموديلات الجديدة والتى تحدد بصورة مباشرة اسعار باقى الموديلات بعد الارتفاع الواضح الذى ظهر خلال الفترة الماضية وأيضا مع تطبيق القمية المضافة بنسبة 14% على عدد من السلع
ومع الارتفاعات التى شهدها السوق فى أٍعار السيارات زاد معها اسعار عدد من الطرازات المتاحة فى السوق المحلى بعد تحرير سعر الصرف للورقة الخضراء وفى ظل تلك الزيادات تبحث عدد من الشركات على توفير موديلات سيارات حسب احتياجات وإمكانية المستهلكين وكذلك من جانب المستهلك
تحديث اليوم واخر اخبار ومواصفات سوزوكي التو 2019
ونستعرض متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية أخر تحديث لسيارة سوزكى الجديدة من خلال الفيديو واخر تحديث للاسعار والموديل وايضا الخصائص والسعة اللترلية والسعر حسب الجدول المرفق والفيديو
|الموديل
|الخصائص
|سعة الماتور
|السعر
|سوزوكى التو 2019
|مانيوال / A/C New
|800
|133,900 جنيه
|سوزوكى بيك اب 2019
|مانيوال
|1000
|135,000 جنيه
|سوزوكى فان 2019
|مانيوال
|1000
|140,000 جنيه
|سوزوكى سويفت ديزاير 2019
|اتوماتيك / هاى لاين
|1200
|230,000 جنيه
|سوزوكى ارتيجا 2019
|اتوماتيك / جميع الكماليات
|1400
|280,000 جنيه
|سوزوكى سياز 2019
|اتوماتيك / هاى لاين
|1400
|280,000 جنيه
أسعار سيارات سوزوكى اليابانية
ومع العرض والطلب فى السوق ولجذب المزيد من العملاء حيث طرحت شركة مودرن موتورز وكيل سيارات سوزوكى فى مصر عن سيارة جديد موديل السنة 2018، ببعض المميزات الرائعة والتى تعتبر من السيارات العائلية وسعر يتماشى مع احتياجات وامكانية السوق المصري حيث تقدر رسميا بمبلغ 130 الف جنيه مصري
مواصفات سيارة سوزوكي ألتو 2018 الجديدة
كما نشرت الشركة عدد من المميزات والمواصفات للسياراة الجديدة والتى تأمل ان تلقى قبول فى الشارع المصري، حيث جاءت مزودة بمحرك من ثلاث اسطوانات سعة 800 CC ، وكذلك بقوة حصان 37، وبناقل حركة يدوى ذات خمس سرعات كما بها مزودا بنظام تزوع اليكترونى للفرامل لرفع درجات الأمان EBD وعلى مستوى الترفيه بالمقصورة، فقد أمدت سوزوكي ألتو بمدخل USB و مشغل أقراص مدمجة، وتكييف هواء يدوي.
عيوب سوزوكي ألتو suzuki alto 2018
وبعد انتشار عدد من الأحداث والبحث المستمر عن سيارة سوزوكي ألتو الجديدة فى مصر، حيث يهتم العديد من المواطنين الراغبين في معرفة كافة التفاصيل حولها، فقد حدد عدد من المتخصصين عن بعض العيوب العامة وليست المحصورة، مثل انها لا يوجد بها رفاهية داخلية مع صغر محركها والذي يوفر الكثير من الوقود، كما لا يوجد بها وسادات هوائية مخصصة للجزء الامامى لقائد السيارة او للجزء الخلفى وباقى ركابها
كما جاء فى التقرير عن عدم وجود خاصية التوزيع الالكترونى للفرامل ( ibs) والإنذار ضد السرقة، كما لا يوجد بها مصابيح مزودة بفوانيس الاضائة الامامية والخلفية ،
سوزوكى التو 2018
تحديث
سوزوكي ألتو 2018 Standard – المواصفات
|المحرك والقوة
|(سعة المحرك (لتر
|1000
|سيلندرات
|3 سيلندر
|نوع الدفع/الجر
|Front Wheel Drive
|(سعة خزان الوقود (لتر
|35
|(الاقتصاد في استهلاك الوقود (كم / لتر
|نوع الوقود
|بنزين
|(قوة المحرك (حصان
|47
|(عزم الدوران (نيوتن متر
|68
|ناقل الحركة
|يدوي
|(السرعة القصوى (كم / ساعة
|عدد المقاعد
|5 مقاعد
|(التسارع 0-100 كم / ساعة (ثانية
|قياسات
|(الطول (متر
|3395
|(عرض (متر
|1490
|(ارتفاع (متر
|1475
|(قاعدة العجلات (متر
|2360
|(سعة صندوق السيارة (لتر
|177
التعليقات
السلام عليكم
محتار اختار بين سوزوكى التو أو سيار صينى z100 فهى بها امكانيات اكثر من التو وخصوصا على مستوى الترفيه
وسعر الاثنين تقريبا واحد علما بأن سبب الحيرة المفاضله بين اليابانى الصينى
اما اختار السيارة لادا جرانتا وهى سعرها مقارب فرق عشرة الالف ولكن محركها اقوى بكثير
أقصى سرعة كم
تم إضافة كافة البيانات بالمتحوى الان فى تحديث
تمام تمام السيارة جيد