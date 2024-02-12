سمات سيارة إيتو إم ناين الجديدة من Hawawï

قامت شركة هواوي مؤخرًا بإطلاقها للسيارة الكهربائية Luxeed S7 بالتعاون مع Chery، والآن تواصل هواوي مسيرتها الابتكارية بالكشف عن سيارة Aito M9، وهي سيارة عائلية SUV يمكنها أن تحقق قفزة نوعية في عالم السيارات.

تصميم ومميزات Aito M9

تأتي السيارة بتصميم SUV فريد وهي مجهزة بثلاثة صفوف من المقاعد الجلدية الفاخرة التي تتسع لستة ركاب، مما يجعلها الاختيار المناسب للعائلات، وتتميز مقاعدها بأنظمة كهربائية ووسادات متحركة، مما يوفر أقصى درجات الراحة للركاب.

شاشة لمس عملاقة

أبرز ما يميز السيارة هو توافر شاشة لمس عملاقة تمتد على كامل واجهة القيادة، مما يعطي تجربة تفاعلية فريدة، هذه الشاشة يمكن استخدامها كشاشة عرض كبيرة أو تقسيمها إلى ثلاث شاشات منفصلة، واحدة بمقاس 12.3 بوصة أمام السائق تعمل كلوحة عدادات، شاشة مركزية بمقاس 15.5 بوصة، وشاشة للراكب الأمامي الأيمن بمقاس 16 بوصة.

نظام Huawei ADS 2.0 للقيادة الذاتية

تعمل هذه السيارة بنظام Huawei Harmony OS4 للوسائط المتعددة، وهي مجهزة بتكنولوجيا متقدمة تشمل جهاز ليدار و27 مستشعر للحركة والمسافة، مما يتيح لها القيادة الذاتية عبر نظام Huawei ADS 2.0، كما تحتوي على كاميرات توفر رؤية 360 درجة حول الهيكل.

قوة وكفاءة الأداء

السيارة مزودة بنظام هجين يضم محرك بنزين واثنين من المحركات الكهربائية، مما يولد قوة إجمالية تعادل 496 حصانًا، هذه السيارة مجهزة أيضًا ببطاريات قوية تمكنها من قطع مسافة تصل إلى 1239 كيلومتر بشحنة كاملة، ويمكنها الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 200 كيلومتر في الساعة.

وفيما يلي جدول مواصفات سيارة Aito M9:-